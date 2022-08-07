Трое погибли в ДТП в Новоалександрове Суздальского района 

Смертельная авария произошла на дороге в Новоалександрово Суздальского района. Три человека погибли и один серьезно пострадал из-за неосторожности водителя.

По предварительной информации пресс-службы УМВД России по Владимирской области, 19-летний водитель «Hyundai» выехал на встречную полосу и врезался в «Audi» под управлением 37-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водители обеих иномарок, а также 40-летний пассажир «Audi». 25-летний пассажир «Hyundai» с травмами госпитализирован.

Авария произошла вчера, 6 августа, около десяти часов вечера. На улице уже было темно. Участок дороги, где случилось ДТП, не освещается.

Водители рассказывают, что на этой дороге много резких поворотов. Видимость для водителей ограничена. О состоянии водителя-виновника аварии пока ничего не сообщается.

По факту ДТП в настоящее время проводится доследственная проверка. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

В этом году на дорогах Владимирской области произошло 3352 аварии, в результате которых 1136 человек были травмированы и 96 человек погибли. В 59 случаях ДТП виновниками были пьяные водители.