Три военно-патриотические смены центр «Авангард» проведет до конца августа

Во Владимирской области идет набор на три военно-патриотические смены «Юный парашютист», «Юный автомобилист» и «Юный гвардеец». Все они пройдут во второй половине августа. Областной учебно-методический центр «Авангард» проводит закупки оборудования и ищет инструкторов и командиров для проведения спортивных, патриотических и культурных программ.

С военным уклоном

На портале госзакупок появилось три контракта на комплекс услуг по организации и проведению военно-патриотических смен. Стоимость каждой смены разнится — от 1,5 до 1,9 миллиона рублей. В документации подробнейшим образом расписаны цели, задачи военно-патриотических смен, а также режим питания и занятий.

Отличие этих смен от других детских лагерей — наличие формы и принятие присяги.

— Передвижение по территории лагеря осуществляется только строем походным или строевым шагом. Обращение к военнослужащим, работающим с участниками смены по военной подготовке согласно строевому уставу. Проводится торжественная линейка открытия смены, принятие «присяги» (клятва будущего защитника Отечества) и напутственные слова. Запланировано торжественное закрытие смены, проведение строевого смотра, награждение участников смены, показавших лучшие результаты по общефизической подготовке и военно-прикладным видам спорта, вручение свидетельств, — сообщается в документации.

Всего на три смены запишут 216 старшеклассников и студентов-первокурсников в возрасте от 14 до 18 лет. По 72 человека на смену. Между сменами есть отличия: одних будут учить прыгать с парашютом, других — как устроен автомобиль и мотоцикл, третьих — устройству гранат, автомата Калашникова.

В зависимости от тематики смен с курсантами будут работать инструкторы парашютно-десантной подготовки, инструкторы по вождению, преподаватели физподготовки.

— Реализация данной программы в летний период дает большой социальный и воспитательный эффект, так как создается особая атмосфера, при которой участники могут реализовать свой физический и творческий потенциал, укрепить и оздоровить организм, выявить и развить лидерские качества, пообщаться со сверстниками. В ходе реализации программы военно-патриотической смены у подростков формируются важные жизненные и нравственные ценности будущего гражданина и патриота, — уточнили в учебно-методическом центре «Авангард».

Питание по полной программе

В ходе смены курсанты узнают об истории создания Вооруженных сил РФ, получат первичные практические навыки по организации военной службы, узнают на своем опыте, как нести караул, маскироваться, оказать медпомощь при ранениях и травмах. Отработают строевую, огневую подготовку, нормативы со средствами индивидуальной защиты. Помимо этого, в программе смены запланированы командные игры в волейбол, футбол, а также ежедневные занятия на тренажерах и зарядка.

Питание будет пятиразовым. Это завтрак, обед, полдник, ужин и второй ужин. В ежедневный рацион питания должны быть включены мясо или рыба, фрукты, овощи, соки, молочные и кисломолочные продукты.

В документации указаны условия проживания и все необходимое для гигиенических процедур. Палатки — на 10 человек, для каждого кровать, тумбочка, стул, подушка, одеяло, комплект белья. На территории санитарно-бытовой зоны палаточного лагеря должны быть размещены умывальники, душевые, место для стирки белья и место для просушивания одежды и обуви, а также мобильные биотуалеты.

Для учебно-образовательной деятельности поставят каркасный тент-шатер со столами и стульями, наглядными пособиями, макетами автоматов, инвентарем и оборудованием химической и радиационной защиты, мультимедийным проектором с проекционным экраном для просмотра различных учебных видеоматериалов.

Напомним, что решение о создании учебно-методического «Авангард» приняли прошлой зимой. В июне этого года его запустили в работу. У него три направления деятельности: проведение учебных сборов по основам военной службы с гражданами допризывного возраста, военно-патриотических, в том числе юнармейских, лагерей (смен) в период школьных каникул, методическая подготовка организаторов военно-патриотической работы и преподавателей ОБЖ.

Всего на деятельность центра из регионального бюджета выделено 98 миллионов рублей. С сентября по декабрь в сборах примут участие 4000 молодых людей.