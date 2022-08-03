Третья «Ласточка» повышенной комфортности поехала через Владимир

Еще одна скоростная «Ласточка» повышенной комфортности начала курсировать между Нижним Новгородом и Москвой. Поезд, состоящий из пяти вагонов, делает остановку во Владимире, Коврове и Гороховце. Судя по актуальному расписанию, стоимость билета от областного центра до Москвы начинается от 1330 рублей.

Расписание «Ласточки»

Расписание скоростных поездов «Ласточка» Нижний Новгород – Москва останется прежним, сообщила пресс-служба Горьковской железной дороги. Новый состав будет отправляться из столицы в 15.40 и прибывать в Нижний Новгород в 19.32. В областном центре «Ласточка» остановится в 17.23, в Коврове – в 17.55. Стоянка длится 2 минуты. В Гороховце предусмотрена остановка на одну минуту, там поезд будет в 18.43.

Во Владимирской области «Ласточка» сделает три остановки.

Из Нижнего Новгорода поезд будет отправляться в 11.05 и прибывать в столицу в 15.00. В обратном направлении во Владимирской области будет две остановки. По две минуты в Коврове — в 12.35 и во Владимире — 13.09.

Комфортная поездка

Напомним, в прошлом на Горьковской магистрали начали курсировать две новые скоростные «Ласточки» повышенной комфортности. Одна из них десятивагонная. Изменения в конструкции и системе управления позволили увеличить длину состава до 10 вагонов. Теперь один электропоезд сможет перевозить 727 человек. Пятивагонные «Ласточки» вмещают 341 пассажира.

В новых поездах увеличено количество мест и повышен комфорт во всех классах обслуживания. В салоне установлен новый тип кресел с откидывающимися спинками, все сиденья оборудованы индивидуальными розетками и USB-портами.

Увеличено и количество мест для пассажиров бизнес-класса, теперь он полностью занимает первый вагон. В бизнес-классе есть подставка для ног, мягкие подголовники, индивидуальное освещение и столик для каждого пассажира.

Приобрести билеты и получить актуальную информацию о графике движения поездов и стоимости проезда можно на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» (6+) и в железнодорожных билетных кассах.