Теперь клиенты Сбера во Владимире могут оформить банковские продукты с персональным мобильным менеджером

Для клиентов Сбербанка во Владимире стал доступен новый сервис – выездные консультации сотрудника банка. Чтобы назначить встречу, достаточно позвонить по номеру 900 и сказать: «Мне необходим выездной менеджер». Клиента соединят с сотрудником банка для уточнения деталей — времени и места встречи.

Ранее оставить заявку на встречу с менеджером можно было только через специальную форму на сайте Сбераили в приложении СберБанк Онлайн (6+) с помощью виртуального ассистента.

«Мобильный менеджер» — бесплатный сервис, доступен всем клиентам Сбера во Владимире и 247 городах России. Сотрудник приедет в назначенное время, ответит на вопросы по продуктам и сервисам Сбера, поможет их оформить, а также разобраться в нюансах использования цифровых сервисов.

Виталий Дорошенко, управляющий Владимирским отделением ПАО Сбербанк:

«Это еще один шаг навстречу нашему клиенту для улучшения качества и доступности наших услуг. У каждого жителя нашего города есть возможность быстро назначить встречу с менеджером банка. Он поможет сориентироваться в многообразии финансовых продуктов».

ПАО Сбербанк