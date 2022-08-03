Таксиста оставили без автомобиля за незаконные перевозки

У нелегального перевозчика изъяли до решения суда легковой автомобиль «Hyundai», на котором он возил пассажиров из Судогды во Владимир. Соответствующего разрешения у таксиста не было. На нарушителя составлен протокол.

Охота на «бомбил»

Об итогах рейдовых мероприятий, направленных на борьбу с нелегальными перевозчиками, рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области. В июле правоохранители выявили 29 фактов получения прибыли водителями, которые не были зарегистрированы как индивидуальные предприниматели и возили пассажиров без специального разрешения. Всего за семь месяцев текущего года зафиксировали 35 таких нарушений.

Очередное мероприятие состоялось во Владимире центра в конце июля.

— В отношении водителя, осуществлявшего на личном легковом автомобиле предпринимательскую деятельность по перевозке пассажиров по маршруту «Судогда — Владимир» без необходимого специального разрешения, сотрудниками полиции составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ. Принадлежащий нарушителю автомобиль изъят как средство получения незаконного дохода, до решения суда, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Нарушителям – штраф

Правоохранители напоминают, что перевозка без госрегистрации или специального разрешения влечет ответственность по статье 14.1 Кодекса административных правонарушений. За это грозит штраф до 2500 рублей с конфискацией автомобиля. Также действует статья 171 УК РФ. Штраф по ней уже до 300 тысяч рублей или обязательными работами на срок до 480 часов.

Сотрудники полиции призывают жителей региона не пользоваться услугами нелегальных перевозчиков. Они не проходят медицинские осмотры, могут не иметь при себе предусмотренных документов. Их автомобили, как правило, находятся в плохом техническом состоянии. Все это создает угрозу для жизни. Помните об этом, берегите себя! — призывают правоохранители владимирцев.