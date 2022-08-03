Суздаль и Муром получат 430 миллионов рублей на развитие

Ростуризм определил победителей первого конкурса проектов по обустройству туристических центров городов страны. В их числе – Муром и Суздаль. Из федерального бюджета города Владимирской области получат 430 миллионов рублей.

На что пойдут деньги

На конкурсе Ростуризма победили обе заявки нашего региона на преображение туристического центра городов. Участвовали более 80 проектов, конкурсная комиссия отобрала 31.

В 2023 году Муром и Суздаль получат из федерального бюджета по 215 миллионов рублей.

Победа в конкурсе позволит Мурому обновить туристическую навигацию – установить указатели, карты-схемы и информационные конструкции, а также обустроить санитарные зоны, смотровые и ярмарочные площадки. В частности, запланированы переоблицовка арт-объекта «Кремлёвская стена», установка малых архитектурных форм, панорамных биноклей и торгово-ярмарочных павильонов, оборудование новой фотозоны «Извозчик».

— Получение этого гранта стало возможным благодаря командной работе муниципалитета и руководства области. Мы ощущаем реальную поддержку со стороны региона наших проектов, в том числе в сфере туризма. Уже в следующем году центр Мурома преобразится на радость местным жителям и гостям нашего древнего города, – уверен глава округа Евгений Рычков.

Благодаря федеральной поддержке в распоряжении Суздаля появятся новые передвижные пункты питания и сценическое оборудование, будет создана система показов 3D-фильмов и сеть пешеходных и веломаршрутов. Кроме того, планируется оборудовать многофункциональные смотровые площадки, территории для ярмарок и фестивалей, несколько малых причалов, а также установить стационарные туристические бинокли.

Деньги Ростуризм выделит в 2023 году.

Ощутимая помощь

Владимирская область впервые получает такую ощутимую федеральную помощь в развитии сферы гостеприимства. Это знак того, что комплексная программа повышения туристической привлекательности области перспективна и она работает, подчеркнул глава региона Александр Авдеев.

— Ранее региону было направлено ещё 105,5 миллиона рублей на развитие инфраструктуры туризма: на создание и благоустройство пляжей, приобретение туристического оборудования, разработку новых маршрутов. Всего Владимирская область привлекла на развитие туризма в 2022-2023 годах 535,5 миллиона рублей. А это значит, что в наших городах появятся новые места отдыха – в первую очередь для местных жителей, — отметил Александр Авдеев.

Постепенно будут благоустроены центры всех городов области. Это позволит у каждого из них подчеркнуть его неповторимую атмосферу, поделился планами глава региона.