Строительство новой школы в Сновицах идёт с опережением плана

Раньше Сновицы были тихим уютным селом – большим по местным меркам (двадцать лет назад жили две тысячи человек), но всё равно типично сельским. Сейчас это большое и плотно застроенное пространство, фактически пригород Владимира, где есть даже высотные строения. Народу — много, детей хватает, и сейчас там строится школа. Ход строительства проверил глава региона Александр Авдеев.

Показательный проект

Сновицы — это Суздальский район, хотя расположено село близь дороги на Юрьев-Польский, и большая часть его жителей работает во Владимире или Москве. Возводится сейчас начальная школа – пристраивается к основной, носящей имя С.Н. Белкина — лётчика, героически погибшего в Афганистане.

Будущая начальная школа рассчитана на 240 мест.

В Сновицах учатся не только ребята из этого села, но и близлежащих — например, из Богослово, которое в последнее время тоже изрядно разрослось. Вообще, на здешних бывших полях Ополья малоэтажное строительство идёт с размахом, появляются и просто кварталы новых домов, и целые коттеджные посёлки. Чего не скажешь про социальную инфраструктуру: магазины-то, конечно, открываются в первую очередь, а со всем остальным — туго.

Новая школа в Сновицах возводится в рамках нацпроекта «Образование». С её пуском все местные детишки будут обучаться в одну смену, а не в две, как сейчас. Кстати, сегодня эта школа – единственная Суздальском в районе, где дети ещё учатся во вторую смену.

— Возведение пристройки для начальной школы в Сновицах – показательный проект, который поможет улучшить качество образовательной среды и станет хорошим вкладом в развитие села и района в целом, – отметил Александр Авдеев.

Откроют в следующем году

Глава региона отметил, что работа по устранению второй смены в школах идет системно. В области строятся новые образовательные учреждения, капитально ремонтируются действующие, обновляется их материально-техническая база.

Новую школу в Сновицах откроют к 1 сентября следующего года.

— Нельзя оставлять без ремонта и старый блок, мы включим его в план ремонта и по фасадам, и по замене окон, и по обновлению оборудования. Ставим себе задачу выполнить эти работы в 2023-2024 годах, – подчеркнул Александр Авдеев.

Работы на объекте в Сновицах идут полным ходом. Даже, как заверили в областной администрации, с небольшим опережением. Глава региона поставил подрядчику задачу до осенних дождей и холодов успеть сделать крышу.

Во время поездки в Суздальский район руководитель области поговорил с местными жителями и на другие темы: строительства школы в самом Суздале, догазификации, реконструкции водопроводов, ремонт сельских дорог, содержание пожарных прудов и т.д.

— Впереди большое событие для всего района — тысячелетний юбилей Суздаля. Мы вкладываем много средств и сил в то, чтобы жизнь здесь значительно преобразилась. И, конечно, это должны почувствовать на себе жители не только самого города, но и всего района! – написал потом Александр Авдеев на своей страничке в «ВК»