Шесть человек погибли на водоемах Владимирской области за три дня

Жаркие выходные дни не обошлись во Владимирской области без происшествий на водоемах. Погибли шесть человек. В их числе 11-летний мальчик.

Три трагедии за день

В пятницу, 5 августа, в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о том, что на затоне «Гидромуть» в Коврове утонул 35-летний мужчина. Выяснилось, что он отдыхал на берегу с друзьями. В какой-то момент мужчина пошёл купаться и начал тонуть. Очевидцы вытащили его из воды, но, к сожалению, он уже не подавал признаков жизни.

Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели.

Затон «Гидромуть» не предназначен для купания и отдыха, уточняют в чрезвычайном ведомстве.

В тот же день несчастный случай произошел в Александровском районе. В городке Сергиев Посад-15 в местном карьере утонул 51-летний мужчина. Тело из воды достали очевидцы. Данный водоем также не считается официальным пляжем.

В пятницу также произошла трагедия с участием несовершеннолетнего. Вечером в Главное управление МЧС России поступило сообщение о том, что в районе железнодорожного моста на Оке в Муроме, возможно, утонул ребёнок. Спасатели извлекли из воды тело 11-летнего мальчика. Следственное управление СК России по Владимирской области проводит проверку по данному факту.

Происшествия в выходные

Несчастные случаи произошли и в выходные дни. В субботу в Кольчугино мужчина нырнул в реку Пекшу на необорудованном для купания участке и не вынырнул. На место выехали сотрудники спасательной станции Собинки, представители администрации и полиции. Тело 34-летнего мужчины достали из воды. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

В воскресенье две трагедии случились на озере Старка в Коврове. Напомним, что в этом сезоне там уже регистрировались происшествия.

Днём на водоёме начал тонуть 59-летний мужчина. Спасатели, дежурившие на пляже, бросились ему на помощь, вытащили на берег и начали проводить реанимационные мероприятия. Оперативно на место прибыли медики, которые продолжили оказание помощи.

Спасти мужчину, к сожалению, не удалось.

Буквально в то же время в службу спасения поступило сообщение о том, что на этом же водоёме, возможно, утонул ещё один человек. На место прибыли спасатели муниципального поисково-спасательного отряда, тело мужчины извлекли. Его личность сейчас устанавливается.

Погибли 34 человека

С начала купального сезона на водоёмах области, по оперативным данным, погибли 34 человека, из них – 6 детей.

Спасатели напоминают, что купаться можно только в разрешённых для этого местах, а еще важно не оставлять без присмотра детей у воды. Также стоит помнить о том, что купание в состоянии алкогольного опьянения, а также при общем плохом самочувствии смертельно опасно для здоровья.

В опасной ситуации незамедлительно звоните по номерам 101 и 112.