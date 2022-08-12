Сбер поможет Нижегородской области в реализации зелёных проектов

Сбер и Правительство Нижегородской области заключили меморандум о сотрудничестве в сфере ESG и охраны окружающей среды. Подписи под документом поставили первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин и глава региона Глеб Никитин.

Цель меморандума — обеспечить согласованную политику в области экологии, создания благоприятной природной среды и условий для улучшения экологической ситуации, сокращения объёмов бытовых отходов и развития ранее реализованных ESG-проектов.

Документ, в частности, предполагает: повышение экологической культуры населения и связанных с ней социальных навыков, финансовой и цифровой грамотности; развитие безбумажной культуры труда в бюджетных учреждениях, бизнес-сообществе и в сфере ЖКХ; проведение экологической экспертизы программ и инвестпроектов; развитие экологического образования и воспитания; внедрение принципов устойчивого развития; сотрудничество в области экологизации и получения ESG-заключений для предприятий Нижегородской области и их поставщиков.

В августе 2021 года именно в Нижегородской области Сбер запустил пилотный проект по разработке региональной ESG-модели: в рамках него было проведена диагностика состояния региона по ключевым ESG-факторам, проведены интервью с представителями органов власти, по итогам сформулированы стратегические цели по направлениям ESG, а также сформированы рекомендации. Для дальнейшей ESG-трансформации региона на базе Корпоративного университета Правительства Нижегородской области образован Центр ESG-компетенций.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Нижегородская область — один из самых передовых российских регионов с точки зрения ESG—трансформации и апробации лучших ESG-практик. Сбер давно и успешно сотрудничает с областью, реализует экологические и социальные инициативы, проводит мероприятия поэкопросвещению населения, участвует в финансировании строительства уникального комплекса зелёной металлургии в Выксе, помогает крупнейшим предприятиям региона разрабатывать и реализовывать зелёные стратегии и так далее. С подписанием сегодняшнего меморандума наше сотрудничество в сфере ESG выйдет на новый уровень, и я благодарен руководству области за внимание к охране окружающей среды и самым современным зелёным технологиям».

Пётр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«ESG — это не только про экологию. Это про реальную заботу о людях. Это чистый воздух и вода, новые комфортные условия для жизни — детскиесады, школы и современные общественные пространства, равные возможности для всех и общее благополучие. В фокусе нашего постоянного внимания — как экономическое развитие региона, так и социальные и экологические цели. Сберявляется активным участником проектов благоустройства общественных пространств и создания уникальных объектов городской среды Нижнего Новгорода».

Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области:

«ESG-проекты совместно со Сбером мы реализуем уже год. Сегодняшним подписанием «зелёного»меморандума ещё раз подтверждаем серьёзность наших намерений. Среди якорных проектов, реализуемых в регионе и построенных на принципах ESG: создание в регионе экотехнопарка, запуск экологической карты региона. Запущен проект «Волонтёры ESG», задача которого — объединить органы власти, бизнес и НКО в единую систему взаимодействия. Разработан первый пакет рекомендаций для ESG-трансформации бизнеса, они охватят более 6000 предприятий области. Важен и обмен лучшими практиками между регионами. Поэтому на осень 2022 года мы запланировали межрегиональный форум по теме ESG. Готовы делиться своим опытом и перенимать опыт коллег!».