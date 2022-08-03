Ремонт на федеральной трассе в Покрове продлится до конца августа

С 10 августа на федеральной трассе М-7 «Волга» в черте города Покров начинается укладка нового асфальта. Работы продлятся 2 недели. После асфальтирования полос проезжей части контракт на капитальный ремонт трассы будет приостановлен до 2023 года.

Заторы и повороты

Петушинские власти говорили, что дорогу в Покрове освободят от техники к концу июля. Но пока чиновники и дорожники разных уровней договаривались, на проезжей части успели только снять старый асфальт. Фрезерование проводилось с огромными пробками. Сейчас, уверяют в администрации Петушинского района, их поубавилось.

— На сегодняшний день автомобильное движение на трассе М-7 в городе Покров нормализовалось, заторы по-прежнему есть, но не в таких объемах, как в первые дни капремонта. Несмотря на перенос сроков по капремонту дорожного полотна на 2024 год, в следующем году ФКУ «Упрдор» продолжит ремонт тротуаров вдоль трассы М-7 в Покрове, — сообщают в администрации Петушинского района.

На сокращение заторов на федеральной трассе в черте города повлиял запрет на левые повороты с улицы Герасимова. Схему организации дорожного движения изменили в конце июля. Отключили светофор, поставили бетонные блоки между встречными потоками. Оставили только поворот направо. Автомобилистам предлагают разворачиваться на петлях на 101 и 105 километрах трассы. К концу августа левый поворот снова разрешат в привычном месте.

Пути объезда

Ремонт на участке со 102-го по 104-й километр трассы М-7 в границах города Покров длился все две недели. А работы на 15-километровом участке от Петушков до Липны идут с мая. Так что автомобилисты уже в полной мере ощутили неудобства на этом участке федеральной трассы.

Всем противникам пробок навигаторы охотно советуют объездные пути.

В социальных сетях в группах Покрова и Петушинского района появилось множество публикаций от жителей Введенского, Вольгинского, СНТ Усад, Перново. Вдоль их домов по узеньким дорожкам стали ездить большегрузы и легковушки, которые не захотели стоять на федералке. Жители всерьез испугались за безопасность детей. Время каникул, дети бегают и играют у домов. Так недалеко и до беды!

На совещании, которое прошло в понедельник в администрации Петушинского района, обсудили вопрос текущего состояния объездных путей.

— Капитальный ремонт участка дороги М7-Вольгинский-Перново запланирован на 2024-2025 годы. Участки дороги Пекша-Ларионово и М7-Ярмолино будут восстановлены генеральным подрядчиком по строительству М-12 в 2024 году, — сообщили в администрации.

Такое обязательство подрядчики М-12 берут не случайно. Ведь вся спецтехника, задействованная в строительстве платного автобана, пользуется федеральной трассой М-7 для подвоза материалов и оборудования. Сейчас самая главная цель — завершить строительство двух участков скоростной магистрали: обхода Петушков и Владимира.