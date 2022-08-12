Ремонт гимназии № 35 во Владимире начнут с бассейна

Во Владимире с середины августа начнется ремонт в гимназии № 35. Фронт работ огромный — учебные классы, столовая, пищеблок, рекреации и спортивный зал. Все должны успеть к концу этого года. Но пока расторговали только контракт на ремонт бассейна.

Первый контракт

Администрация Владимира получила из областного бюджета субсидию в сумме 34 миллиона рублей на ремонт гимназии № 35. Средства поступили на условиях софинансирования. Город выделили 3 миллиона рублей.

На портале госзакупок выставили контракт на один вид работ — ремонт бассейна. Торги выиграла компания из подмосковной Балашихи — АСК «Партнер». Она выполнит большой комплекс работ за 11,7 миллионов рублей.

— Здание бассейна сгорело 20 лет назад. Восстановительные работы стоят очень дорого. Все это время мы пытались попасть в различные программы, чтобы получить финансирование. В этом году администрация области нас услышала. Это очень радостная новость, — сообщила начальник управления образования города Елена Малик.

В бассейне после ремонта смогут заниматься 1000 учеников.

В технической документации к торгах подробно описаны виды работ в бассейне:

1) Замена всех дверных блоков (наружных и внутренних) на наружные стальные, внутренние — ПВХ

2) Замена всех оконных блоков (стеклоблоков) на новые ПВХ

3) Замена отделочного покрытия пола на керамическую плитку, в чаше бассейна предусмотреть ПВХ-мембрану

4) Замена существующей отделки на новую

5) Покраска потолка водостойкой водоэмульсионной и воднодисперсионной краской во всех помещениях

6) Устройство керамического плинтуса во всех помещениях

7) Замена покрытия кровли на ПВХ мембрана

8) Замена металлического ограждения и ступеней входной группы

9) Утепление минераловатной плитой и устройство вентилируемого фасада из металлических кассет.

Отремонтируют раздевалки, туалеты и душевые для мальчиков и девочек. Предусмотрено благоустройство прилегающей территории. Успеют ли до морозов — вопрос.

Доброе намерение

Контракт на другие виды работ на портале госзакупок пока не размещали. Но городские власти озвучивали намерение обновить помещения гимназии к концу года.

Этим летом во Владимире в 35 детсадах и 26 школах проводились разные виды ремонтных работ. Из городского и областного бюджетов выделено 115 миллионов рублей.

На эти деньги отремонтировали спортзалы, пищеблоки, кровли, оборудованы кабинеты предметников. Остальные же школы и садики ограничились текущим ремонтом. Где-то стены и крыльцо подкрасить, где-то парты подкупить, а где-то новые игровые элементы и спортивные снаряды на площадки поставить.