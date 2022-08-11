Редкие украшения и топорик воина. Археологи нашли под Суздалем интересные артефакты

Под Суздалем в могильнике XI века возле села Гнездилово археологи обнаружили интересные артефакты. Это редкие женские украшения и топорик средневекового воина.

Шумящая подвеска

Шумящая подвеска-амулет «конек владимирского типа» или «мерянского» – очень ценная и редкая вещица. Последние предметы такого рода в погребальных комплексах Суздальского Ополья археологи находили десятки лет назад, уточнили в пресс-службе Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Подвеска отличается внушительными размерами и высоким качеством исполнения. Специалисты пояснили, что подвески с изображением коня имели много вариантов, в том числе и шумящие. Носили их как отдельно, так и в наборах с другими амулетами.

Подобная вещь — характерное украшение поволжско-финского облика, один из вариантов амулета, который выполнял охранную функцию. В этом же погребении обнаружены и другие традиционные женские украшения той эпохи, но относящиеся уже к другой культурной традиции — трехбусинные височные кольца, характерные для славянского женского костюма.

Две удивительные находки порадовали этим летом археологов.

Погребение знати

Вторая ценная находка – останки мужчины с боевым топором. Это не столь частое явление в Суздальской земле — хоронить умерших вместе с личным оружием, поэтому каждый новый случай – предмет особого внимания. В Гнездилово в 2020-2021 годах найдено уже шесть боевых топоров.

Это говорит о том, что здесь были захоронены представители древнерусской знати либо дружинники князя. Мужчина покоится в достаточно большой могиле по сравнению с соседними. Ее размеры — 3,3 на 1,6 метра. При нем также обнаружены элементы конской упряжи и еще несколько предметов — нож, кресала и горшок.

Невидимые могильники

Археологи Института археологии РАН и Государственного исторического музея вот уже третий сезон ведут раскопки могильника XI века возле села Гнездилово Суздальского района.

Многолетняя распашка полностью сгладила курганы, некогда отмечавшие места погребений, и могильники X–XII веков в Суздальской округе стали «невидимыми». Сейчас они не выделяются на поверхности земли и их можно найти лишь при помощи современных методов полевой археологии, ГИС и геофизических разведок, сообщает пресс-служба Института археологии РАН.

Курганы под Суздалем исследуются археологами со второй половины 19 века.

В текущем году археологи исследовали 10 могил, в большинстве из которых, судя по украшениям, были похоронены женщины. В состав погребального инвентаря также входили железные ножи и керамические сосуды. Они находились в ногах погребенных.

Детальное исследование находок некрополей позволит приоткрыть некоторые подробности из жизни Великого княжества Владимирского на рубеже X-XI веков и понять суть процессов, которые сделали Суздальское Ополье центром Северо-Восточной Руси.