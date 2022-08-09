«Пушкинская карта» может принести Владимирской области 100 миллионов рублей

Сто миллионов рублей может получить Владимирская область при реализации программы «Пушкинская карта», подсчитали в администрации региона. Но пока до этого далеко. Лишь около 40 процентов молодых людей, которые могут оформить себе «культурный абонемент», сделали это. Соответственно, и прибыль профильных учреждений — театров, музеев, синематографа и т.д. от реализации билетов по «Пушкинской карте» меньше, чем могла бы быть. Глава региона Александр Авдеев поручил усилить информационную работу среди молодёжи: государство дало возможность бесплатно посещать хорошие мероприятия, а растущее поколение это дело манкирует — скверно!

Убыток от незнания

Ситуацию с «Пушкинской картой» обсудили на еженедельном оперативном совещании руководителя области. Что выяснилось? Потенциальных держателей этих карт в регионе — 144 тысячи. Именно столько молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет проживают во Владимирской области. Но пока только 39 процентов из них оформили «Пушкинскую карту».

— Одна из причин этого — недоинформированность ребят и их родителей о возможностях программы. А ведь расплатиться «Пушкинской картой» за услуги учреждений культуры можно не только в нашем регионе, но и за его пределами, в том числе в столице, — сообщила и.о. директора департамента культуры Ольга Демина.

Это так. Дети сотрудников редакции «Призыва», оформившие такие карты, посещали культурные мероприятия и столицы, и Владимира, и других городов. Причем по программе работают практически все профильные учреждения — от Московской консерватории или Владимирской филармонии до районных кинотеатров, открывшихся в последнее время благодаря финансированию Фонда кино.

Программа «Пушкинская карта» заработала по всей стране 1 сентября 2021 года.

Во Владимирской области за 11 месяцев действия программы по «Пушкинской карте» купили почти 39 тысяч билетов. В общей сложности на 36 миллионов рублей. Сумма внушительная. Но была бы в разы больше, если бы все молодые люди оформили карты.

Наверняка многие из «безкарточных» посещали культурные мероприятия, но платили за это свои собственные деньги. Точнее, мамины-папины. В то время как могли бы сэкономить семейный бюджет или, по крайней мере, посетить ещё больше выставок, концертов, спектаклей, кинопоказов и т.д. И учреждения Владимирской области тоже заработали бы больше!

Деньги в отрасль

Глава региона акцентировал внимание на том, что средства, которые Владимирская область может получить от реализации «Пушкинской карты» — это реальная поддержка сферы культуры. Сто миллионов рублей — достаточно хорошее вливание в отрасль. Деньги от использования карты можно направить на модернизацию материальной базы, на повышение зарплат сотрудников, обновление экспозиций.

Номинал карты составляет 5 тысяч рублей в год.

— Надо максимально эффективно использовать этот инструмент, — заявил Александр Авдеев. — Считаю, что это отличный индикатор востребованности учреждений культуры, их мероприятий. Наш регион может предложить массу интересных культурных и туристических программ для гостей со всей страны, и нужно активнее работать в этом направлении, ребят нужно заинтересовывать местным колоритом, культурными истоками. «Пушкинская карта» важна для нашей молодёжи и с точки зрения краеведения и патриотического воспитания.

Врио губернатора поставил задачу руководителям муниципалитетов взять под личный контроль достижение плановых показателей продаж билетов по программе «Пушкинская карта» в муниципальных учреждениях культуры. Эффективность этой работы будет занесена в показатели эффективности работы руководителей муниципальных учреждений культуры. Также к программе подключатся и модельные библиотеки области.

Департаменту культуры Александр Авдеев поручил продолжить методическое сопровождение программы, а департаменту образования — дополнительно в преддверии нового учебного года рассказать родителям о возможностях программы, чтобы как можно больше юных жителей региона смогли оформить карту и пользоваться ей уже в новом сезоне.