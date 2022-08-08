УФНС России по Владимирской области напоминает, что продолжается декларационная кампания по добровольному декларированию физическими лицами счетов и активов.

Федеральным законом от 09.03.2022 №48-ФЗ были внесены изменения в Федеральный закон от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающие проведение в Российской Федерации четвертого этапа добровольного декларирования счетов и активов.

Таким образом, уже с 14 марта 2022 года ФНС России принимает специальные декларации.

Крайний срок для подачи такой декларации является 28 февраля 2023 года.

Представить специальную декларацию можно в любой налоговый орган по выбору декларанта, в том числе в центральный аппарат ФНС России в соответствии с режимом работы налоговых органов.

Список активов, которые можно задекларировать в рамках 4 этапа амнистии капитала значительно расширен.

Если в предыдущие этапы амнистии можно было задекларировать сведения об имуществе, контролируемых иностранных компаниях, счетах (вкладах) в зарубежных банках, то в рамках четвертого этапа могут быть задекларированы сведения о финансовых активах, а также наличные денежные средства.

В случае если специальная декларация содержит информацию о КИК, то вместе со специальной декларацией могут быть представлены уведомление о контролируемых иностранных компаниях и (или) уведомление об участии в иностранных организациях (об учреждении иностранных структур без образования юридического лица).

При этом, в соответствии с пунктом 5 статьи 25.15 Налогового кодекса Российской Федерации вместе с уведомлением о контролируемых иностранных компаниях представляются документы, подтверждающие размер прибыли (убытка) контролируемых иностранных компаний, а в случае наличия освобождения от налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний в соответствии с пунктом 9 статьи 25.13.-1 Налогового кодекса Российской Федерации представляются документы, подтверждающие соблюдение такого освобождения.

В рамках четвертого этапа добровольного декларирования сохраняются гарантии освобождения декларанта, информация о котором содержится в специальной декларации, от уголовной, административной и налоговой ответственности.

Предусмотренные гарантии распространяются только на указанные в декларации сведения и предоставляются в отношении деяний, совершенных до 1 января 2022 года.

Разъяснения по вопросу предоставления гарантии при декларировании в специальной декларации сведений о КИК содержатся в письме ФНС России от 28.04.2022 №ШЮ-4-13/5217@ «Об условиях применения гарантий в отношении участников программы добровольного декларирования (Амнистии капитала») в части КИК».

Для удобства налогоплательщиков ФНС России запустила на своем сайте промостраницу, посвященную вопросам заполнения и представления специальной декларации. Там же можно скачать декларацию и найти полезную информацию о четвертом этапе декларирования.