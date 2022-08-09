Преимущества зарплатной карты

Многие жители нашей области выбирают банковскую карту Сбербанка для получения зарплаты. В чем ее преимущества?

На сегодняшний день получение зарплаты на карты СберБанка — очень востребованная услуга, ведь большинство работающих граждан выбирают именно этот способ получения вознаграждения за свой труд.

Взаимодействие в рамках зарплатного проекта выгодно как самой компании, так и ее работникам, так как при грамотном подходе к выбору банка и предприятие, и его сотрудники могут получать дополнительную выгоду от такого партнерства. Но далеко не все используют по максимуму возможности своей зарплатной карты. Давайте разберемся, как превратить свою зарплатную карту в инструмент дополнительной выгоды.

Какие привилегии имеют зарплатные клиенты Сбера?

Сотрудники получат дополнительные бонусы, скидки и выгодные условия по другим продуктам банка. Так, например, выгодные условия по ипотеке (минус 3 процентных пункта от базовой ставки), потребительский кредит с минимальным пакетом документов. Если срочно нужна небольшая сумма, а до зарплаты еще далеко, банк одолжит вам до половины зарплаты на 1 месяц по низкой ставке. Для этого просто воспользуйтесь кнопкой «Деньги до зарплаты» в СберБанк Онлайн.

Пользуясь картой Сбера, клиент получает повышенные бонусы СберСпасибо (до 20% от суммы покупки от партнеров и до 0,5% — от Сбербанка), которые можно копить и обменивать на скидки до 99% у партнеров банка.

Что дает предприятиям зарплатный проект?

Реестры на зачисление могут направляться предприятием удаленно, без посещения бухгалтером офиса банка, и они будут проходить в течение 10 минут, в том числе в выходные и праздничные дни. А контролировать зачисления и управлять ими Предприятие может в приложении Сбербанк Бизнес Онлайн (6+) в режиме 24/7.

Можно ли оформить зарплатную карту самостоятельно?

Чтобы начать получать зарплату на карту Сбербанка, необходимо открыть банковскую карту в любом офисе и здесь же оформить заявление в бухгалтерию своего предприятия. Клиенты, у которых уже есть дебетовая карта Сбера, могут самостоятельно перевести ее в зарплатную. Сделать это можно дистанционно в Сбербанк Онлайн. Для этого достаточно зайти в приложение, выбрать действующую дебетовую карту, зайти в раздел «Настройки», нажать «Сделать карту зарплатной», сформировать заявление и передать его в бухгалтерию по месту работы. После первого зачисления зарплаты на карту, банк подтвердит ее новый статус через СМС или пуш-уведомление.

ПАО Сбербанк