Представители владимирского и тульского бизнеса встретились в Доброграде

В Доброграде обсудили перспективы экономического развития сразу двух областей — Владимирской и Тульской. Это был обмен опытом: как лучше действовать в быстро меняющихся условиях, как эффективнее помогать бизнесу. Весной аналогичная сессия проходила в Туле, и владимирцы в ней участвовали, теперь – ответный ход.

Точки роста

Оба региона представляли профильные руководители: наш — врио первого заместителя губернатора Александр Ремига, более южный – заместитель председателя правительства Тульской области Александр Шаламов. В обсуждении участвовали зам. председателя ЗС Вячеслав Картухин, президент ТПП Владимирской области Иван Аксёнов, предприниматели.

— Совместные сессии — это возможность укрепить межрегиональное экономическое сотрудничество, привлечь новых инвесторов. Сейчас субъекты Российской Федерации должны поддерживать друг друга. Выстраивание экономических отношений между ними в перспективе позволит создать новые предприятия, организовать дополнительные рабочие места, — подчеркнул Александр Ремига.

Он заявил, что новые возможности могут появиться благодаря качественным региональным кооперационным цепочкам. Об одном таком примере, связанном с производством и переработкой технической конопли, «Призыв» рассказывал буквально вчера. А ранее — об идее создать во Владимирской области стекольный кластер.

— Наш регион имеет все шансы перейти в новое измерение промышленного развития, став центром высокотехнологичных производств. Биотехнологии и химия, электроника и механотроника, лазерные и мембранные технологии, современные материалы и новейшее оборудование предприятий агрокомплекса – всё это даёт нашей области отличные перспективы для резкого рывка в своём развитии, – отметил Вячеслав Картухин.

Кроме того, Александр Ремига сообщил, что глава владимирского региона Александр Авдеев поставил задачу изменить подход к обеспечению экономики нашей области кадрами. На данный момент это ключевой запрос от предприятий. Уже 8 месяцев отрабатываются кейсы по этому направлению, сказал врио первого вице-губернатора.

Сотрудничество регионов

Стратегическая сессия состояла из двух частей. В первой команды должны были сформировать набор идей для поддержки и развития экономики по каждой из отраслей, во второй – подготовить презентации и защитить идеи.

— На сессии поднимались самые разные темы. Особенно актуальной кажется идея о создании HR-бренда региона. На первый план выходят и создание комфортной среды в городах и внутри предприятий. По многим отраслям наши регионы могут дополнять друг друга, помогать, быть полезными. Мы постараемся углубить взаимодействие между областями по основным направлениям, – отметил Иван Аксёнов.

— Регионы России – не конкуренты между собой. И наша задача – найти точки соприкосновения, чтобы наше партнёрство было эффективным и основано на реализации конкретных проектов. Команды Тульской и Владимирской областей показали свой профессионализм и нацеленность на результат. Уверен, что в ближайшее время мы увидим реализацию намеченных планов, – отметил Александр Шаламов.