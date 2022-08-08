Предприятиям-инвесторам в сферах импортозамещения предоставят льготы 

Предприятия Владимирской области планируют свое развитие с учетом импортозамещения. Администрация и Заксобрание оказывают поддержку таким компаниям, инвестирующим в развитие промышленности. Одна из последних мер — продление налоговых льгот.

Ставки снижены

На последнем заседании Заксобрания депутаты утвердили пониженные ставки по налогу на прибыль. Будут действовать до 1 января 2024 года. В России разработан федеральный перечень мер для противодействия санкционному давлению и обеспечения стабильности экономики. В числе прочих регионам дана возможность продлить ряд налоговых льгот.

Эта поддержка обойдется областной казне в сумму около 165,8 миллиона рублей.

— На каждый рубль льгот приходится 8 рублей инвестиций. Выпадающие доходы компенсируем ростом объемов производства предприятий-инвесторов. За счет чего вырастет и налог на прибыль. Мы ждем, что импортозамещение будет развиваться, — пояснил директор департамента экономического развития области Александр Ярошевский.

Предприятия-инвесторы пользуются разными видами государственной поддержки. Заявились на них 16 компаний. Половине предоставлена пониженная ставка на налог на прибыль. Среди них дата-центр «Яндекса», «РусТехнологии», «Стародворские колбасы», «Де Хес».

Инвесторам предоставляются финансовые и нефинансовые меры государственной поддержки. Это налоговые льготы: по налогу на прибыль, налогу на имущество, транспортному и земельному налогам, инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций.

Также гарантируется возможность получения земельных участков в аренду без проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта при условии соответствия его критериям, установленным законодательством.

Привлечение капитала

Для субъектов малого и среднего предпринимательства разработан широкий спектр услуг: предоставление поручительств, займов, услуги регионального центра инжиниринга, центра прототипирования, лизинговые услуги.

— В течение последних лет была проведена большая работа по улучшению инвестиционного климата, результаты ее ощутимы и понятны. Но это не значит, что надо останавливаться — наоборот, в текущей ситуации, когда борьба за инвестора среди регионов достаточно жесткая, мы должны использовать все возможности, чтобы привлечь как можно больше капитала в бюджет региона. Налоговые преференции — один из самых действенных в этом смысле инструментов, — прокомментировал председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Законодательного Собрания Михаил Максюков.

Во Владимирской области утверждена инвестиционная декларация. Ключевая цель – увеличение реального роста инвестиций в основной капитал на 70 % до 2030 года по сравнению с 2020 годом. Принятые поправки — одно из направлений, озвученных в декларации.