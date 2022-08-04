Предприниматели Владимира получили поддержку в Сбербанке на 1 млрд рублей

Владимирское отделение Сбербанка во 2 квартале 2022г. выдало компаниям малого и микробизнеса 1 млрд рублей в рамках программ льготного кредитования по мерам господдержки.

В частности, по программе «Господдержка 15%» было заключено кредитных договоров на 634 млн рублей, по программам МЭР – на сумму более 208 млн рублей, по программе Минсельхоза для поддержки системообразующих предприятий региона на сумму около 14 млн рублей.

Виталий Дорошенко, Управляющий Владимирским отделением ПАО Сбербанк:



«Одна из наших целей – помочь бизнесу адаптироваться к новым рыночным условиям и найти альтернативные возможности для роста. Сбер всегда готов поддержать предпринимателей региона, предоставив как финансовые продукты, так и образовательную поддержку для развития. Теперь у наших клиентов есть возможность получить финансирование на ещё более выгодных условиях, а благодаря развитию в банке технологий сделать это можно даже без посещения офиса. Так, сейчас онлайн мы выдаём клиентам малого и микробизнеса около 50% кредитов».

Напомним, что Сбербанк вновь снизил ставки по кредитам для компаний малого и микробизнеса. За последние два месяца снижение составило более 3,5%, и теперь клиенты могут получить финансирование по ставке от 12,4% годовых. При этом по льготным государственным программам клиентам приоритетных отраслей доступно финансирование по ставкам от 1,5% годовых.

Для большего удобства предпринимателей в интернет-банке и мобильном приложении СберБизнес (6+) есть возможность оформить кредит онлайн без посещения офиса.

ПАО Сбербанк