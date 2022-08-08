Погода недели: спад жары, но лето продолжается

Пик изнуряющей жары пройден. На наступившей неделе синоптики обещают комфортную погоду. Температура воздуха понизится, но на купальный сезон это не повлияет. Лето продолжается.

Комфортная погода

Минувшая суббота стала вторым самым жарким днем в текущем летнем сезоне. Температура поднялась до +31,7 градуса. Как уточняет центр погоды «Фобос», жарче было только 11 июля, тогда столбики термометров показали +32,8 градуса.

С началом новой недели зной пошел на спад, температура вернётся в климатическую норму.

Уже с завтрашнего дня дневная температура ожидается не выше +22…+23 градусов. В первой половине недели прогнозируются дожди.

— В Центральной России вплоть до среды жителей ждет неустойчивая, с ливнями и грозами погода, а в четверг-пятницу очаг высокого давления станет разгонять тучи, и вероятность осадков будет небольшой, — сообщает центр погоды «Фобос».

Температура вернётся в климатическую норму.

С четверга температура начнет повышаться. К выходным воздух прогреется до +27 градусов.

— Это температура выше нормы. Хоть и не изнуряющая жара, но лето будет продолжаться, — заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Теплый август

Снижение температуры не повлияет на купальный сезон. Вода в реках и водоемах будет оставаться теплой, заверяют синоптики.

— При таком климатическом сценарии купальный сезон, который в этом году наступил с двухнедельным опозданием, столько же прибавит и продлится как минимум до 15–20 августа, — ранее заявлял ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В целом же, по предварительным прогнозам синоптиков, август должен быть теплым и не очень дождливым. По количеству осадков и по температуре он будет соответствовать климатическим нормам.