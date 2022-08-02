«Поезд Победы» на два дня остановится во Владимире

Завтра, 3 августа, во Владимирскую область прибудет «Поезд Победы» (12+). Он сделает остановку на железнодорожном вокзале областного центра. Посещение бесплатное. Необходима лишь предварительная регистрация.

Передвижной музей

«Поезд Победы» расскажет владимирцам о подвиге фронтовиков и доблести нынешних наследников Победы. В нем девять вагонов. Каждый из них – уникальная история, в которой переплетены события военных лет, исторические факты, судьбы и воспоминания людей.

В мультимедийном сопровождении выставочной экспозиции – 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов, которые благодаря световым и звуковым эффектам воссоздают воздушные бои и массированные танковые атаки, рисуют картины походной солдатской жизни. Всё это делает экспозицию более проникновенной, а ощущения от увиденного — более острыми.

Эффект присутствия создается с помощью мультимедийного оформления.

В этом году поезд дополнен выставкой «Брестская крепость», а также новым вагоном (18+) с временной экспозицией, повествующей о трагических событиях 2014-2022 годов на территории ДНР и ЛНР. Среди раритетных экспонатов «Поезда Победы» – копии и подлинники редких документов, рассказывающих об истории промышленного Донбасса. Многие из них экспонируются впервые.

Нужна регистрация

На Владимирском железнодорожном вокзале «музей на колёсах» будет принимать посетителей 3 и 4 августа с десяти утра до пяти вечера. Осмотреть экспозицию можно только после предварительной регистрации на сайте поездпобеды.рф, регистрация будет открыта в ближайшее время.

Справка. «Поезд Победы» – масштабный историко-просветительский проект, созданный в рамках празднования 75-летия Великой Победы и проведения Года памяти и славы в России. В основе экспозиции – история о Великой Отечественной войне, рассказанная от лица ветерана-железнодорожника. Прототипом главного героя стала Елена Чухнюк – машинист паровозной колонны, возившей эшелоны с оружием и боеприпасами к линии фронта.

«Поезд Победы» уже делал пятичасовую остановку во Владимире в апреле прошлого года. За это время с экскурсиями его посетили более 700 человек.