Первую «умную» спортивную площадку начнут строить во Владимире

Во Владимире у школы № 42 в Юрьевце скоро начнут строить первую в области «умную» спортивную площадку. На ней можно будет не только играть мяч, но и тренироваться с виртуальным помощником по индивидуальной программе. На ее установку и оборудование потратят 42 миллиона рублей.

Деньги пришли

Несмотря на масштабную жилую застройку, в микрорайоне Юрьевец еще остается немало свободных мест. Так, первую «умную» площадку сделают на пустыре за школой № 42 в Юрьевце, а новый сквер — через дорогу.

Площадка должна появиться в этом году, а сквер — в следующем. У жителей, наконец, появится больше возможностей для спорта и отдыха.

Деньги поступили в городской бюджет только в конце июля. Соответствующие корректировки в бюджет внесены на заседании горсовета. Только после этого мэрия сможет подготовить контракт и выставить его на торги.

Первые «умные» площадки в нашей стране появились в 2017 году.

— Департамент физической культуры и спорта Владимирской области направил уведомление о распределении субсидий. Городу Владимир предоставлены на 2022 год из областного бюджета следующие межбюджетные трансферты в размере: 12 миллионов рублей на софинансирование закупки оборудования для создания «умных» спортивных площадок, на подготовку основания для размещения площадок и 29,5 миллионов рублей на софинансирование закупки и монтажа оборудования для создания «умных» спортивных площадок, — пояснил зам. главы города Владимир Гарев.

Площадка с «начинкой»

«Умные площадки» — новый тренд. Что это такое и чем они отличаются от обычных? Это такие же открытые стадионы для игр с мячом, беговыми дорожками, воркаутом, силовыми тренажерами и трибунами, но с аппаратно-методическим оборудованием.

Виртуальный тренер подскажет индивидуальную программу и будет следить за ее выполнением. Похожие спорткомплексы уже имеются: ФОК под открытым небом, например, функционирует в парке «Добросельский». Но никаких виртуальных тренеров там нет. А многих начинающим спортсменам и любителям толковые советы просто необходимы.

— С 2022 года по всей стране реализуется федеральный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Предполагает строительство объектов шаговой доступности — «умных» площадок. С 2024 по нему еще начнется строительство велодорожек, которые зимой можно будет использовать как лыжню. В Гусь-Хрустальном и Владимире начнется строительство двух умных площадок. Лимиты до регионов уже доведены, — говорит директор департамента физкультуры и спорта администрации Владимирской области Алексей Сипач.

Такую же сумму, 42 миллиона рублей, получил и Гусь-Хрустальный. Площадку построят по тому же проекту.