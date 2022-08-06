Особый противопожарный режим вводят на жаркие выходные

Выходные во Владимирской области будут аномально жаркими и сухими. Воздух в дневные часы прогреется до +31 градуса. Это значит, что риски природных пожаров вырастут в разы. Чтобы этого не допустить, в регионе на два дня, на 6 и 7 августа, установят особый противопожарный режим. На природе запрещено разведение огня для любых целей, в том числе для сжигания мусора и приготовления пищи на мангалах.

Две тысячи пожаров

Всего же с начала года в области произошло 2027 пожаров. Это на 14 процентов меньше, чем было годом ранее. Напомним, что по лесным пожарам в этом году складывается спокойная ситуация. В департаменте лесного хозяйства считают, что летний пик пожаров уже пройден. В регионе за этот год зарегистрировано 54 случая возгорания в лесах. В прошлом году было 90.

Тем не менее, расслабляться не стоит. Сотрудники МЧС призывают жителей региона соблюдать требования пожарной безопасности, не допускать пожара и распространения огня, беречь свои жизни, жизни близких и материальное имущество.

При возникновении первых признаков пожара следует незамедлительно позвонить по номерам 101 и 112.

Новые штрафы

В рамках действия особого противопожарного режима за нарушение требований пожарной безопасности штрафы возрастают. На физическое лицо составят от 10 до 20 тысяч рублей; на должностное – от 30 до 60 тысяч рублей; на юридическое – от 400 до 800 тысяч рублей.

В регионе уже имеется факт составления протокола в рамках особого противопожарного режима по новому законодательству, вступившему в силу 8 июня. В Собинке за разведение открытого огня одного из местных жителей оштрафовали на 10 тысяч рублей, рассказали в чрезвычайном ведомстве.

До 8 июня максимальный штраф за нарушение требований пожарной безопасности в рамках особого противопожарного режима для граждан составлял 4 тысячи.