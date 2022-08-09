Новый скоростной поезд до Санкт-Петербурга поехал через Владимир

Через Владимирскую область начал курсировать ещё один скоростной поезд. Для жителей нашего региона эта новость интересна тем, что они получили новую возможность довольно удобного сообщения с городом на Неве и Средним Поволжьем. Поезд этот № 63/64 курсирует между Санкт-Петербургом и Самарой. В нашей области он сделает две остановки: во Владимире и Коврове.

Двухминутные остановки

Из Самары поезд будет отправляться в августе по нечетным датам и прибывать в северную столицу в тот же день в 21.10. В обратном направлении из Санкт-Петербурга поезд поедет по четным датам и будет прибывать в Самару в 21.00 следующего дня по местному времени. Время поезда составил 20 часов 50 минут, сообщает пресс-служба РЖД.

Судя по актуальному расписанию, по пути в Санкт-Петербург поезд сделает двухминутные остановки в Коврове в 12.21 и во Владимире – в 12.54. Стоимость билета в северную столицу в купе на ближайшую дату, 11 августа, составит 4096 рублей. Время в пути: 8 часов 14 минут.

В обратном направлении поезд остановится также на две минуты: во Владимире в 07.26, в Коврове – 7.59.

Цена на купе уже выше – 4747 рублей. Время в пути: 12 часов 32 минуты.

Поездка с комфортом

В составе поезда – купейные вагоны нового модельного ряда, выполненные в виде двухвагонного сцепа с герметичным переходом и детскими купе, а также вагоны категории СВ и вагоны с местами для сидения. Весь подвижной состав оборудован системами контроля безопасности и связи, автоматизированной системой контроля посадки пассажиров, системами поддержания микроклимата и экологически чистыми туалетами.

А еще внутреннее пространство вагонов оформлено изображениями знаковых достопримечательностей регионов, через которые проходит маршрут поезда. Отсканировав QR-код, пассажиры смогут получить дополнительную информацию о том или ином регионе. Владимирская область представлена в вагоне №2.

Приобрести билеты и узнать информацию о графике движения поездов можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» (6+), а также в железнодорожных кассах.