Новые контейнерные площадки для мусора поставят у детсадов, школ и парков Владимира

Город Владимир ищет подрядчика для строительства новых современных контейнерных площадок. Баки под твердые коммунальны отходы разместят рядом учебными заведениями и местами массового отдыха. Работы будут выполнены на субсидию по нацпроекту «Экология». Областной центр получит 14 миллионов рублей.

Зеленые баки

Пока размещен один контракт — на сумму 9,5 миллиона рублей. В техническом задании к контракту указано, что требуется построить 62 контейнерные площадки: 60 стандартных и 2 расширенных. Первые стоят 153 тысячи, а вторые — 189 тысяч рублей.

Цены существенно выросли. Еще зимой, когда только зашла речь об участии в нацпроекте «Экология» по части обновления контейнерных площадок, рассчитали максимальную смету — по 50 тысяч на площадку. По факту и площадок, и баков будет меньше.

К 2024 году в области планируется поставить 2,5 тысячи контейнеров. В этом году — 1300, в следующем — 600, в 2024 году — оставшиеся. Ставить будут не только у многоквартирных домов, но и у социальных объектов. Так, Владимир потратит субсидию на строительство площадок у детсадов, школ, стадионов и парков.

В сумму контрактов входит приобретение евроконтейнеров с педалью для открытия крышки. Все будут зеленого цвета. Причем, сделают такие, как для вторсырья, так и для бытовых отходов.

В баках будут копить вторсырье: пластик, картон, бумагу, стекло.

Раздельный сбор

Все муниципалитеты по условиям субсидирования сначала должны поставить площадки, а потом только получить компенсацию.

— С 2020 года с момента работы региональных операторов во дворах появилось 700 контейнеров для раздельного накопления ТКО. К тем, что уже ранее стояли. В этом году появится еще 1300. Подали заявку на 600 контейнеров на 2023 год. В тарифе эти затраты не отразятся. Это не расходы региональных операторов, а федеральная поддержка, — говорит директор департамента природопользования области Татьяна Клименко.

Сейчас дополнительные контейнеры ставят за свой счет на мусорных площадках Владимира региональный оператор по обращению с отходами «Биотехнологии» и мусороперегрузочная станция (МПС). Каждый месяц по 50 штук. Чем больше таких баков, тем меньше хлопот с сортировкой на станции. Туда можно складывать пластик, стекло, бумагу, картон. Нельзя — строительные и пищевые отходы.

Ранее «Призыв» рассказывал об открытии во Владимире пункта приема автомобильных покрышек. Частенько можно увидеть шины на контейнерных площадках. Но регоператор их не забирает. И они лежат месяцами у мусорных баков.

Старшим по домам и ответственным автомобилистам стоит собрать покрышки и вывезти из на Добросельскую. Там их копят, а потом везут партиями на переработку. Из старых ненужных вещей делают полезное резиновое покрытие, которое можно увидеть на детских и спортивных площадках. Улучшать экологию и отправлять на переработку отходы — задача не только властей и регоператоров, но и жителей.