Назвали лучшие дома областного центра 

Во Владимире подвели итоги конкурса «Лучший дом». Выбирали по двум номинациям: дома старше и, соответственно, моложе 5 лет. В финале оказались 12 домов.

Кто же лучший?

Среди домов, введенных в эксплуатацию до 31 декабря 2016 года включительно, победителем признан дом № 27 по улице Соколова – Соколенка.

Второе место в этой номинации завоевали дома № 11-б по улице Соколова — Соколенка и № 16-д по улице Студенческая. Третье место – у дома № 2-г по улице Мира.

В номинации «дома, построенные с 1 января 2017 года по настоящее время» первое место занял дом № 4 по улице Луговая.

Второе место присуждено дому № 13-б по улице Гвардейской микрорайона Юрьевец. Третье место досталось дому № 5 корпус 1 по улице Крайнова.

В номинации «Эксклюзивный дизайн» дипломом участника конкурса награжден дом № 27 по Октябрьскому проспекту.

В два этапа

Побороться за почетный титул могли все многоквартирные дома независимо от способа управления. Конкурс прошел в два этапа. На первом участникам конкурса необходимо было подать заявки в администрации районов города.

На втором этапе городская комиссия подвела итоги конкурса, исходя из набранной домами суммы призовых баллов. Также в двух номинациях.

Победителей конкурса наградят дипломами.

При определении победителей и призеров комиссия учитывала целый ряд факторов. Например, техническое состояние здания и мест общего пользования, состояние подъездов и придомовой территории, наличие детской площадки с элементами игрового и спортивного оборудования.

Также баллы можно было набрать за проведение энергосберегающих, раздельный сбор отходов и отсутствие задолженности по оплате за предоставленные жилищно-коммунальные услуги. На результаты повлияло и участие самих жителей в благоустройство своего дома и двора.

В прошлом году среди домов моложе пяти лет первое получил дом №4 по улице Мира. Эта 17-этажка входит в жилой комплекс «Университет». Лучшим среди возрастных признан дом № 27 по Октябрьскому проспекту. Дом находится за администрацией Владимирской области.