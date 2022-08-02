На Рпенском проезде на месте снесенных домов прокладывают дорогу

Во Владимире строительство Рпенского проезда продвинулось до улицы Юбилейной. Форсированию работ мешает один дом. Жителям по решению суда дали полгода, чтобы найти другой дом. В мэрии обещали помощь с поиском подходящего варианта.

Компенсация и оценка

Для запуска Рпенского проезда во Владимире необходимо расселить 14 частных жилых домов. Там 25 собственников. Все они еще два года назад получили документы об изъятии земельных участков и строений на них для муниципальных нужд.

15 собственников в течение года согласилось подписать документы добровольно. Остальные писали претензии, подавали иски в суд, заказывали независимые оценки экспертов. Дело в том, что мэрия считает компенсацию за изъятые помещения не по рыночной цене, исходя из площади дома, а по оценке экспертов.

Изначально эксперты по заказу мэрии оценили последний спорный дом в сумму 7,5 миллиона рублей. После нескольких судов стоимость компенсации повысили до 11,3 миллиона рублей.

— Жители хотят частный дом. Мы поможем им с поиском, договоримся с застройщиками. По решению суда у них есть полгода на поиск. Мы сейчас им уже перечисляем средства, — сообщил глава города Андрей Шохин.

Работы кипят

На Погодина, Красносельском и Рпенском проезде еще порядка 50 частных домов, которые не мешают строительству трассы. Но каково будет жителям этих домов от такой близости к дорогой с оживленным движением? Вопрос риторический.

Строительство Рпенского проезда ускоряется не только на месте снесенных домов, но и на всех других участках. На горке с Красносельского проезда спецтехника выравнивает основное полотно будущей дороги. Коммунальщики перекладывают еще один магистральный трубопровод. Раскапывают и переключают старые трубы, сваривают новые.

Пешеходную тропу, к которой вел мостик через Рпень, перекопали.

Там теперь пешком нигде не пройти. В низине поближе к мосту уже успели заасфальтировать участок дороги. Пока уложен черновой слой, больше для технологических нужд, но дорога все равно уже просматривается.

На мосту уже стоят опоры, идет подготовка под монтаж пролетных строений. Дальше к автомойке и гаражам на Почаевской продолжают монтировать подпорные стены у реки Рпень.

Мост — самый трудоемкий и затратный объект Рпенского проезда. Его длина — 185 метров. Стоимость строительства уже около 800 миллионов рублей. Общая длина Рпенского проезда — 2,1 километра. Движение по новой дороге будет 4-полосным, по две полосы в каждую сторону, с 13 примыканиями к другим дорогам.

Предусмотрены на всем протяжении магистрали тротуары и велодорожки. Сделают 7 пешеходных переходов, 4 светофорных объекта, поставят 2 остановочных пункта, по одному в каждую сторону.