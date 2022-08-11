На подступах к владимирскому вокзалу грядет большой ремонт

Свыше 34 миллионов рублей потратят во Владимире на комплекс дорожных работ по улицам Вокзальный спуск, Коммунальный спуск, Богословский переулок и Карла Маркса. Это – пешеходные и автомобильные дороги, ведущие к автобусному и железнодорожному вокзалам. Долгие годы на этих участках не проводилось благоустройство.

Осенние работы

Внимательные владимирцы заметили, что на Вокзальном спуске расчищают площадки. Срубили деревья и кустарники, вывезли мусор. Все это была подготовка к грядущим масштабным работам по благоустройству. Тут поставят лавочки и урны, а вокруг обновят асфальт и плитку.

Администрация города Владимира разместила на портале госзакупок контракт на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети: Вокзальный спуск, Богословский переулок (от Вокзальной, 3 до Большой Московской, 90-а), Коммунальный спуск (от Карла Маркса, 1 до Вокзальной, 1), улица Карла Маркса. Стоимость — 34,6 миллиона рублей.

Работы выполнят осенью 2022 года.

— В рамках ремонта улично-дорожной сети по Вокзальному спуску и Богословскому переулку предстоит разборка кирпичных стен, снятие деформированных асфальтобетонных покрытий, регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом, демонтаж опор освещения, покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки, разборка покрытий ступеней из плит, — пояснили в техническом задании к контракту.

На Коммунальном и Вокзальном спусках, Богословскому переулку, улице Карла Маркса положат новый асфальт на проезжую часть, на тротуарах сделают плитку. Местами обновят, а местами поставят дополнительные опоры освещения.

Обновить вокзалы

В мэрии в этом году ни разу не обмолвились о планах на благоустройство около вокзальной зоны. Средства не были запланированы в бюджете города. Они пришли из области.

Регион получил деньги на подготовку к празднованию 1000-летия Суздаля. Многие туристы поедут в древний город сначала поездом до Владимира, а потом пересаживаются на автобус. Вокзалы же — в областном центре. Все логично.

Пока открыт вопрос по парковке у вокзала. Долгие годы ее обслуживала компания «Ростелеком». Она была платной. Но в то же время и вполне комфортной. Теперь там ямы и трещины, но встать можно бесплатно. Ее благоустройство было намечено в рамках организации транспортно-пересадочного узла в городе Владимире на базе железнодорожного вокзала.

— Необходимо более предметно продумать варианты парковочных мест, предусмотреть туристическо-информационный центр, зелёные зоны и зоны комфортного ожидания для пассажиров, – предложил глава региона Александр Авдеев.

Фасады двух вокзалов планируют облагородить в 2023-2024 годах. Прорабатываются проектные решения. Много споров было вокруг сохранения нынешней отделки фасада железнодорожного вокзала. Окончательного решения пока нет.