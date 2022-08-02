На карьере в Петушках утонул мужчина

Прошедшие выходные во Владимирской области не обошлись без происшествий на воде. В воскресенье трагедия произошла на техническом водоёме в Петушках. Утонул 35-летний мужчина.

Сообщение о том, что на 5-м карьере нырнул в воду и не вынырнул мужчина, поступило в Главное управление МЧС России по Владимирской области днем 31 июля.

На место выехали сотрудники администрации, полиции и спасатели спасательной станции Собинки. Они достали из воды тело мужчины.

Обстоятельства гибели устанавливаются.

Известно, что на карьере официально купаться нельзя.

Купальный сезон продолжается

Во Владимирскую область возвращается жаркая погода. К концу недели воздух прогреется до +31 градуса. А значит, жители региона вновь устремятся на пляжи. По данным чрезвычайного ведомства, с начала купального сезона в регионе уже погибли 26 человек, в том числе 5 детей.

В опасной ситуации незамедлительно звоните по номерам 101 и 112.

— Подавляющее большинство трагедий произошли на объектах, неразрешённых для купания, в том числе имели место быть противопожарные пруды и технические карьеры, — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Владимирской области.

Спасатели напоминают, что купаться можно только в разрешённых для этого местах, а еще важно не оставлять без присмотра детей у воды. Также стоит помнить о том, что купание в состоянии алкогольного опьянения, а также при общем плохом самочувствии смертельно опасно для здоровья.

Чтобы предотвратить беду, спасатели проводят для населения обучающие мастер-классы. Об одном из таких ранее рассказывал «Призыв». Он состоялся на берегу водоема Семязино во Владимире. Спасатели показали отдыхающим методы спасения утопающих. Полученные знания могут спасти чьи-то жизни.