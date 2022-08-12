На досрочный запуск обхода Владимира и Покрова на М-12 добавят 50 миллиардов рублей

Правительство РФ направило дополнительные средства на досрочное завершение строительства части скоростной магистрали М-12. Подрядчики Владимирской и Московской областей получат 50 миллиардов рублей. До конца года движение запустят по 95 километрам трассы.

В круглосуточном режиме

На этих участках платного автобана трудится более 4000 человек и 2000 единиц техники. Работы идут круглосуточно.

— Рассчитываем, что благодаря такой поддержке будут досрочно – уже в текущем году – введены в эксплуатацию участки в Московской и Владимирской областях. Их общая протяжённость составит около 100 километров, – отметил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

До конца года движение запустят 95 километров трассы.

В Правительстве подчеркивают значимость строящейся магистрали М-12. Она обеспечит скоростное автосообщение между Московской, Владимирской, Нижегородской, Свердловской областями, республиками Татарстан, Башкортостан и Чувашия, тем самым придав экономике субъектов дополнительный импульс к развитию.

В июне Правительство РФ уже выделяла дополнительные средства. Компания «Автодор», которая выступает заказчиком работ по строительству М-12 «Москва-Казань», получала 28 миллиардов рублей.

Фонари и асфальт

На днях глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко совершил объезд всех искусственных сооружений и основного полотна дороги, строящихся во Владимирской и Московской областях. Темп работ высокий.

— Чтобы автомобилисты к концу года могли проехать от Петушков до автодороги 17Р-2 Владимир–Гусь-Хрустальный–Тума, строители круглосуточно в напряженном режиме ведут работы на каждом километре. На обходе Петушков, Костерево, Лакинска идет работа на искусственных сооружениях, укладка асфальтобетона. Продолжается устройство земляного полотна дорожной одежды. На участке от развязки с М-7 до автодороги 17Р-2, который станет Южным обходом Владимира, идет монтаж мачт освещения, укладка асфальтобетона, — говорит руководитель «Автодора».

Ранее «Призыв» сообщал, что в августе в Покрове проведут асфальтирование участка М-7 «Волга». Сделают только первый этап. Остальные работы перенесут на следующий год, чтобы не создавать заторы на федеральной трассе. Ей пользуется спецтехника для подвоза стройматериалов на М-12.