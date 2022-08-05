На благоустройство в Покрове и Гороховце добавят 35 миллионов рублей

Свыше 35 миллионов рублей получит Владимирская область на благоустройство общественных пространств: бульвара в Покрове и набережной в Гороховце. Эти территории победили во Всероссийском конкурсе на создание комфортной городской среды. На завершение работ потребовались дополнительные средства.

Дополнительные средства

Этим летом доплаты на строительство важных объектов образования, культуры, коммунальной и транспортной инфраструктуры стали обычным делом. Всему виной весенний скачок цен на строительные материалы, оборудование и много чего еще. Сбои с поставками, поиск новых поставщиков — все отразилось на конечной цене. Сметы пришлось пересчитывать.

Правительство РФ выделило на завершение работ более 3,6 миллиарда рублей.

Все получатели — победители Всероссийского конкурса на создание комфортной городской среды. Владимирская область оказалась в их числе. Региону достанется 35,4 миллиона рублей.

— Дополнительное финансирование из резервного фонда Правительства позволит закончить 37 проектов, ставших победителями конкурса в 2020 году, и 136 проектов, победивших в 2021 году, — сообщила пресс-служба Правительства РФ.

В прошлом году Владимирская область одержала победу в конкурсе с двумя проектами: аллея и сквер воинской славы Гороховецких судостроителей в Гороховце и бульвар дружбы народов в Покрове. В Гороховце работы ведутся более-менее активно, в Покрове — совсем вяло.

— В Гороховце планируется создание аллеи славы, продолжающейся от обелиска воинам-судостроителям до проектируемого сквера гороховецких судостроителей с моделью десантного мотобота, выпускавшегося на заводе в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, проектом предусматриваются и благоустройство территорий социальных и общественных объектов – здания колледжа и стадиона, — сообщили в департаменте ЖКХ.

Покрову надо поднажать

Как «Призыв» сообщал ранее, глава региона Александр Авдеев побывал на дне города Гороховца. В тот день он заехал также посмотреть на темпы работ на набережной. Он заверил, что подрядчик работает с опережением графика. Все запланированное выполнят в октябре.

К октябрю должны сделать и первый этап бульвара дружбы в Покрове. Это дорожки и тротуары, перекладка коммуникаций и строительство двух павильонов. В одном будет выставочный зал, в другом — кафе.

— Строительство бульвара дружбы народов в Покрове находится в активной фазе. Подрядчик приступил к возведению тротуаров и пешеходных дорожек, — сообщили в администрации Петушинского района.

Оптимизм местных властей должен внушать уверенность жителям Покрова и другим заинтересованным. Но даже по сделанным чиновниками фотографиям ясно, что работы явно не выглядят бодро. О чем и писал «Призыв» раньше. Остается надеяться, что при федеральной поддержке ситуация изменится к лучшему.