На базе завода «Автоприбор» открылось новое предприятие по выпуску упаковки

Новое производство открылось на бывших площадях завода «Автоприбор» во Владимире. Несколько цехов заняло предприятие «Формабокс» по выпуску гофрокартона и гофропродукции. При выходе на полную мощность в 2023 году оно станет самым крупным производителем картонной продукции во Владимирской области и в ЦФО. Открытие посетил глава региона Александр Авдеев.

Сохраняя природу

В нашей стране довольно много компаний выпускают гофропродукцию. Но менее половины их — полного цикла, то есть производят упаковку, перерабатывая макулатуру. Кроме того, многие не имеют современного оборудования: используют старые отечественные станки или аналоги из Турции и Китая.

Владимирское предприятие — современное, высокотехнологичное. Там ежегодно планируют выпускать не менее 140 миллионов кв. метров гофрокартона разных марок и профилей и до 100 миллионов штук бумажных крафт-мешков, сообщила генеральный директор «Формабокса» Наталья Алексеева. Кроме того, будут производить гильзы и шпули, полиэтиленовую упаковку.

К концу текущего года загрузку мощностей обеспечат на 60%.

— Владимирская область только начинает развивать целлюлозно-бумажную отрасль. Но я уверен, что качественная продукция из нашего региона будет пользоваться спросом и займёт достойную нишу на российском рынке. Слаженная работа органов власти с руководством завода позволила запустить такое большое производство в очень короткие сроки. Совместно мы делаем важный вклад в обеспечение технологического суверенитета страны, – сказал Александр Авдеев.

Он также поблагодарил учредителей компании за заботу о сохранении природы и бережное отношение к ресурсам. Все поставщики сырья — российские компании. Производство безотходное и для него используют, в том числе, вторсырьё.

Набирают сотрудников

Западные санкции благоприятным образом отразились на отечественном рынке упаковки, сообщила Наталья Алексеева. Они высвободили некоторые ниши от конкурентов. Если раньше вопросы сбыта стояли очень серьёзно, часть продукции отправляли на экспорт, то сегодня российские предприятия с лихвой обеспечивают спрос на упаковочную продукцию. Её покупают самые разные производители, от «кондитерки» до машиностроения.

Александр Авдеев осмотрел производственные площади предприятия, оснащённые новейшим оборудованием. В частности, в цехах установлены два гофроагрегата для выпуска гофрокартона, а две флексографические печатные линии позволят наносить на упаковку красочное изображение. Для определения качества сырья и выпускаемой продукции на заводе создадут свою лабораторию, оснащённую по последнему слову науки.

На сайте «Формабокса» размещена информация о приёме на работу. Открыты вакансии инженеров-электроников, слесарей-наладчиков, специалистов по логистике, по планированию производства, по продажам…

Сейчас трудятся 80 сотрудников. После выхода завода на полную мощность их будет 500.

— Это очень хороший результат, — оценил Александр Авдеев. — Инвестор вложил в создание завода порядка 4 миллиардов рублей, и наша задача – замечать такие инициативы и помогать в их реализации.

Врио губернатора отметил, что запуск мощного завода по выпуску картонной продукции – это не только новые рабочие места, но налаживание промышленной кооперации с предприятиями пищевой отрасли и другими производствами, которые используют картонную упаковку для своей продукции. Кроме того, при необходимости область может помочь в дальнейшем и в закупке дополнительного оборудования, и в кооперации с другими регионами.

— Владимирская область уверенно идёт по пути реиндустриализации, — сказал глава региона. — Открытие новых производств – залог развития экономики области, повышения уровня и качества жизни людей. В первую очередь это рабочие места и зарплаты.