Минцифры повышает киберграмотность россиян

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Минцифры совместно с СПбГУТ, «РТК-Солар» и АНО «Диалог Регионы» запустило всероссийскую программу кибергигиены. Ее цель привлечение внимания к вопросам кибербезопасности и формирование у граждан навыков безопасного поведения в интернете.

Трехлетняя программа будет реализована в рамках федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика».

«Тема личной информационной безопасности раньше не была предметом системной разработки несмотря на то, что некоторые коммерческие компании и госорганы уже проводили работу по информированию граждан о правилах личной информационной безопасности, в том числе в интернете. Запланированная нами программа кибергигиены станет первым проектом такого масштаба. Она позволит пользователям узнать больше о том, как, например, защитить себя и свои данные, что, в свою очередь, будет способствовать снижению ущерба от кибератак», — заявил директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Владимир Бенгин.

Особое внимание планируется уделить детям и подросткам наиболее активной в интернете категории граждан. Молодые люди крайне уязвимы с точки зрения информационной безопасности, так как регулярное и свободное пользование интернетом приводит к ложному ощущению безопасности.

«Уже более 10 лет мы обучаем студентов и специалистов проектировать современные и перспективные технологии в области информационной безопасности и использовать их при решении широкого спектра задач. Участие университета внесет заметный научный вклад в разработку концепции грамотности граждан по вопросам информационной безопасности, а также позволит использовать экспертные компетенции при разработке информационных и программно-технических решений», отметил и. о. ректора СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича Георгий Машков.

Программа также будет включать проведение всероссийского мониторинга уровня грамотности граждан по вопросам информационной безопасности. Результаты исследования позволят определить, с какими цифровыми угрозами люди сталкиваются чаще всего в зависимости от их возраста и привычек. С учетом этого будут разработаны проекты, в том числе в развлекательном формате, рассказывающие людям о том, как противостоять наиболее актуальным для них угрозам.

«Сегодня лишь небольшая часть пользователей могут защититься от цифровых угроз. Людям мешает не только незнание базовых правил личной информационной безопасности, но и игнорирование темы, а также цифровой патернализм убеждение, что за безопасность их данных отвечают исключительно поставщики цифровых сервисов. В результате финансовые потери граждан от цифрового мошенничества ежегодно растут. Поэтому мы разделяем системный и комплексный подход, которого придерживается Минцифры России, и готовы приложить все усилия для реализации программы», подчеркнул генеральный директор «РТК-Солар» Игорь Ляпунов.

Отдельная часть программы посвящена повышению грамотности по вопросам информационной безопасности госслужащих. Эту часть реализует АНО «Диалог Регионы» как межведомственный центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций. В рамках программы чиновники пройдут курс повышения грамотности по вопросам информационной безопасности на специализированной платформе. Курс будет составлен в формате, позволяющем обеспечить максимальное погружение госслужащего в контекст разбираемых проблем, и наглядно продемонстрировать причинно-следственные связи несоблюдения правил личной информационной безопасности.

«В силу своей работы госслужащие имеют доступ к конфиденциальной информации, и некоторые их действия при столкновении с фишингом или психологическими манипуляциями в интернете могут нанести урон деятельности госорганов», отметил генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

Программа кибергигиены будет ежегодно актуализироваться, чтобы соответствовать новым способам цифровых атак, текущему уровню грамотности населения по вопросам личной информационной безопасности и наиболее эффективным форматам донесения информации.

«РТК-Солар» — национальный провайдер сервисов и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной безопасностью.

В основе наших технологий лежит понимание, что настоящая информационная безопасность возможна только при непрерывном мониторинге и удобном управлении системами ИБ. Этот принцип реализован в наших продуктах и сервисах.

Фото ПАО «Ростелеком»