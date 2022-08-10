МегаФон увеличил пропускную способность в Telegram в 2,5 раза

МегаФон увеличил скорость передачи данных в Telegram, расширив пропускную способность прямых каналов связи с мессенджером с 400 Гб/сек до 1000 Гб/сек. Это позволит всем абонентам ещё быстрее обмениваться файлами, скачивать фото и видео, а также совершать звонки в более высоком качестве.

Telegram – самый популярный мессенджер в сети МегаФона. На него уже приходится 65% от всего объёма мобильного интернет-трафика сервисов мгновенного общения, и интерес к нему продолжает расти: за семь месяцев 2022 года мобильный интернет-трафик в Telegram вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число звонков внутри сервиса увеличилось почти в три раза.

Во Владимирской области доля Telegram (18+) в сравнении с WhatsApp (12+) и Viber (18+) достигла 74%. Рост трафика соответствует общероссийским трендам — жители регионаувеличили объем передачи данных в мессенджере более чем в три раза. Самый резкий скачок трафика был зафиксирован в мае.

Чтобы при растущих нагрузках обеспечить абонентам во Владимирской области и других регионах страны лучшую скорость в сервисе,МегаФон расширил количество подключений к узлам связи и дата-центрам Telegram.

«Ежедневно Telegram использует каждый пятый абонент МегаФона, поэтому мы утроили количество каналов соединения с дата-центрами мессенджера. Благодаря этому абоненты получат не только максимальные скорости передачи данных, но и повышеннуюотказоустойчивость. Теперь данные передаются несколькими путями, и в случае неполадок на одном из узлов связи абоненты смогут продолжать пользоваться сервисом без потери качества», — комментирует Алексей Титов, технический директор МегаФона.