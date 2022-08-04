Любители ухи соберутся в Камешковском районе на праздник

Почитателей ухи приглашают отведать ароматное блюдо прямо с костра. Праздник ухи (0+) состоится в грядущую субботу, 6 августа, в Камешковском районе, близ деревни Суслово. Начало в полдень. По сложившейся традиции главным событием мероприятия станет кулинарное состязание между командами. Готовить уху по авторским рецептам будут на просторной и живописной площадке — между вековым сосновым бором и Клязьмой.

Кулинарный поединок

«Праздник ухи на Клязьме» — главное гастрономическое событие Камешковского района. Праздник, с которого никто не уйдет голодным.

Участники состязания самостоятельно разведут костры, установят на них котелки, огромные кастрюли и даже ведра, чтобы накормить своими кулинарными шедеврами гостей праздника ухи.

Рецепт ухи у каждой команды свой, особенный.

В прошлые годы победителей выбирали не только по вкусу блюда. Помимо кулинарных способностей жюри оценивало визитную карточку команды, оформление места для приготовления ухи, презентацию, а также оригинальность подачи. А ещё команды соревновались в исполнении частушек, песен и в конкурсе на лучший костюм.

Развлечения для всех

Пока варится уха, перед зрителями на сцене выступят лучшие творческие коллективы Камешковского района. Споют, станцуют, предложат поучаствовать в веселых играх. Гостей также ждёт ярмарка-продажа рыбных изделий и спортивные состязания. Немало развлечений ожидает и юных гостей праздника.

Зрители также могут приготовить уху и вне конкурса. Для них будет отведена специальная площадка. Потребуются лишь продукты и все необходимое для создания блюда.

В официальной группе администрации Камешковского района предупреждают автолюбителей о запрете на стоянку (парковку) транспортных средств на подъезде к загородному оздоровительному лагерю «Дружба». Он будет действовать 6 августа с девяти утра до девяти вечера.

Стоянка для участников и гостей праздника будет организована на специально отведенном участке, на берегу реки.