Крупный пожар в деревне Новинки. Сгорели два дома и гараж

Свидетелями крупного пожара стали накануне жители деревни Новинки Александровского района. Горели два дома и гараж. Пожарные не дали перекинуться огню на соседние дома. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

Поздний вызов

Сообщение о возгорании в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило в 17.05. На место поспешили пожарно-спасательные подразделения.

— Вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно, на момент прибытия подразделений наблюдалось горение двух жилых домов и гаража. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 319 квадратных метров, не дав огню распространиться на все строения, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Погибших и пострадавших нет. В ликвидации пожара участвовали 33 человека личного состава и 10 единиц техники.

Причину пожара устанавливает дознаватель МЧС России.

Огненная статистика

С начала года во Владимирской области произошло 786 пожаров в жилом секторе. В результате пожаров погибли 72 человека и 40 получили травмы.

Частая причина пожаров – неосторожное обращение с огнём, в том числе при курении (37,8%). С такой же периодичностью к пожарам приводит нарушение правил использования электроприборов (37,8%): неисправная техника и проводка, самодельные электроприборы, размещение горючих материалов вблизи работающей техники. В 12,7 % случаев пожары возникли по причине нарушения правил эксплуатации или неисправности печного оборудования.

Предотвратить трагедию можно, соблюдая простые правила и внимательно относясь к своему дому, подчеркивают сотрудники МЧС.

В чрезвычайном ведомстве также напоминают, что многодетные семьи и семьи, находящихся в трудной жизненной ситуации, одиноко проживающие пожилые граждане и инвалиды могут отремонтировать печь или заменить электропроводку за счёт бюджетных средств. Для заключения социального контракта необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства.