Костюмированное шествие и фейерверк. Суздаль с размахом отметит День города

Суздаль готовится отметить свой 998-й День рождения. Празднование состоится 13 августа. Программа уже известна, в этот день в городе-музее будет интересно гостям всех возрастов. Ярким завершением праздника станет фейерверк.

«Гвоздь» программы

«Гвоздем» программы Дня города (0+) будет костюмированное театрализованное шествие по центральной улице Суздаля. Сбор и построение в колонну начнется у Центра культуры и досуга (Красная площадь, 5) с 14.30. Нарядная процессия начнет движение в 15.00 и проследует до Торговой площади. В 15.20 там состоится официальное открытие праздника.

Городу-музею исполнится 998 лет.

— Проявите свою фантазию и творческий потенциал, приходите, участвуйте в карнавале, удивите всех своим необычным костюмом, станьте частью праздника нашего древнего, самобытного и любимого города! – приглашает администрация Суздаля.

Принять участие в карнавале могут все желающие. Главное условие — яркий и самобытный костюм.

На любой вкус

У памятника Алексею Лебедеву на улице Кремлёвская с 11.00 до 13.00 пройдет праздник поэзии и песни «России вечная любовь».

С 14.00 до 15.00 на площадке у Центра культуры и досуга (ул. Красная площадь, 5) будет играть духовой оркестр.

В 16.00 на Торговой площади начнет свою работу фестиваль «Суздальский хоровод». Суздаль поздравят творческие коллективы из городов Докучаевск, Суздаль, Кольчугино, а также Собинского района.

В 17.00 праздник продолжит концерт районного фестиваля «Зажечь сердца – великое призванье». Лучшие творческие коллективы Суздальского района подарят прекрасное настроение жителям и гостям города на Торговой площади.

В шесть вечера на Торговой площади города начнется праздничная концертная программа. Участие в ней примут:

музыкально-просветительский театр Владимирской филармонии;

кавер — банда «COVЁR» из Нижнего Новгорода;

оркестр «Grand Melody Orchestra» из Москвы.

Красочный фейерверк в 22.00 станет зрелищным завершением праздника. Полюбоваться им организаторы предлагают с Торговой площади.

В течение всего дня в городе также будет работать аттракционы и развлечения для детей: батуты, горки, аквагрим, мастер-классы по стрельбе из лука, роспись ложек, матрешек и прочее.

Ранее «Призыв» рассказывал, что официально утверждена дата празднования 1032-летия города Владимира. 27 августа на Театральной и Соборной площади, а также пешеходной улице пройдут основные торжества. Примерная программа праздника уже известна.