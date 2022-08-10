«Китоврас» снова во Владимире. Что приготовил главный книжный фестиваль

С 19 по 21 августа во Владимире пройдёт второй книжный фестиваль «Китоврас» (0+). Оргкомитет опубликовал полную программу. Жителей и гостей областного центра ждут более 80 событий. Это встречи с писателями, презентации книг, дискуссии, лекции, мастер-классы, интерактивные мероприятия для детей и открытые чтения. Вход на все мероприятия свободный.

Кого ждать

Гостями фестиваля станут известные современные писатели. В этом году к нам приедут Евгений Водолазкин, Леонид Юзефович, Андрей Рубанов, Шамиль Идиатуллин и Марина Москвина. Встречи с ними пройдут в центре города, в сквере им. Пушкина.

На фестивале также пройдут дискуссии с участием литературного критика Константина Мильчина, редактора «Афиши Daily» Егора Михайлова, обозревателя журнала «Forbes Life» Натальи Ломыкиной и издателя Елены Шубиной.

Переводчик Александр Филиппов-Чехов выступит с лекцией о знаменитом городке писателей Переделкино и резиденциях современного Дома творчества. Книжные иллюстраторы Ольга Монина, Евгений Подколзин и Валерия Сидорова проведут мастер-классы.

За три дня работы фестиваля ожидается более 5 тысяч посетителей.

Для всей семьи

На «Китоврас» приглашают владимирцев всех возрастов и интересов, каждый сможет найти что-то интересное для себя. Для детей продумана отдельная программа. Так, юных гостей ждут встречи с писателями Андреем Усачевым, Анастасией Орловой, Игорем Жуковым, Галиной Дядиной, Еленой Усачевой, выступления композитора Григория Гладкова и спектакль «Пётр и Феврония» Московского драматического театра «Человек».

В рамках фестиваля также пройдёт отборочный тур чемпионата по чтению вслух «Открой рот» и встречи с владимирскими авторами – Вадимом Забабашкиным, Дмитрием Кантовым, Ильёй Поляковым, Алексеем Михайловым, Ясной Малицкой, Ольгой Гуниной и другими.

Не обойдется без книжной ярмарки. Более 70 издательств со всей России привезут на нее книги. Купить новинки издательств «Молодая гвардия», «Белый город», «Компас Гид», «Издательства Ивана Лимбаха», «Поляндрии», «Книжного дома Анастасии Орловой», «РуДы», «Лайвбука», «Синдбада», других издательств и Музея истории ГУЛАГа можно будет без наценки книжных магазинов.

Фестиваль развернется в сквере им. Пушкина.

На странице «Китовраса» в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте www.culture.ru в дни фестиваля будут транслировать встречи с ключевыми гостями.

Впервые «Китоврас» прошел во Владимире в прошлом году. В рамках фестиваля актер театра и кино Александр Олешко прочитал сказку для детей и взрослых в сопровождении песочного шоу и струнного квартета «Мелодион»в Центре классической музыки. А на сцене Областного Дворца культуры московский театр «Школа современной пьесы» показал спектакль «Авиатор» по роману Евгения Водолазкина.