Каратэ и навыки выживания: юные спортсмены отдохнули и получили полезные знания

Что, прежде всего, приходит на ум, когда слышишь слова «летний детский отдых»? Правильно – природа! А природа – это загородный лагерь, где лес, речка, свежий воздух, больше солнца и меньше гаджетов. Есть классические лагеря, с «корпусами и цветниками», воспетыми ещё в добром советском фильме, а воспитанники клуба каратэ «САН-РИН» предпочитают свой вариант — палаточный. Причем выезжают туда не только дети и наставники (тренеры, они же воспитатели), но и родители. Чтобы всем было хорошо!

На земле и на воде

Да, это происходит каждый год. Вот уже четверть века. Места меняются, а традиция остаётся: летом юные каратисты вместе с взрослыми выезжают на природу. Отдыхают, тренируются, обретают новых друзей.

Новых, потому что у ребят из «САН-РИН» есть единомышленники из других городов. В этом году, например, к ним присоединились воспитанники клуба «Сингитай» из Кольчугино. А лагерь разбили у деревни Новокарповка в Судогодском районе. Там и озеро рядом — захватили байдарки.

Первый загородный летний лагерь 25 лет назад организовал мастер каратэ, основатель клуба Андрей Иванович Евдокимов.

— Заплывы на байдарках очень нравятся детям, мы охотно включили их в программу отдыха, — рассказал тренер, обладатель черного пояса третьего дана, тренер Александр Кузьмин. — Вообще, скучать не приходилось: два-три раза в день тренировки, различные спортивные состязания, творческие конкурсы, дискотека, другие полезные занятия — это заполняло всё время.

Две смены, организованные клубом «САН-РИН», охватили в общей сложности 80 мальчишек и девчонок. Причем большинство оставались там и в первую, и во вторую смену. А около десятка – вместе с родителями. Те тоже принимали активное участие в жизни лагеря. Скажем, с удовольствием помогали готовить: это же не дома у надоевшей плиты, а в условиях военно-полевой кухни — экзотика!

— У нас даже баня была походная, — говорит Александр Кузьмин. – Большая, туристическая — с печкой и прочими атрибутами хорошей русской бани. Тоже всем очень понравилась!

Конечно, нынешний палаточный лагерь существенно отличается от тех, что практиковались в давнюю уже романтическую эпоху 60-70-х. Внешне больше напоминает кемпинг. Это оправдано: дети же, необходимы хорошие условия. Но радость общения, впечатления, природа — это как всегда, на все времена!

Полезные навыки

Впрочем, комфорт комфортом, но в лагере ребята действительно узнали многие премудрости походной жизни. Как колоть дрова, разжигать костёр, готовить на нём, как оказывать первую врачебную помощь – это действительно важно и нужно.

Многие городские ребята этого просто не умеют. А попав на природу, теряются, чувствуют свою беспомощность. Интернет тут не поможет — азами выживания нужно владеть! У воспитанников клуба «САН-РИН» эти навыки теперь есть.

— Их обучали профессионалы, — подтверждает тренер. – Например, правила оказания доврачебной помощи объясняли специалисты «Красного креста», специально приезжавшие к нам в лагерь. Были и общественники из НКО «Объединение потребителей «Практика» — рассказывали, что нужно знать при выборе продуктов. Это тоже полезные знания!

Особенно ценно то, что полезную информацию дети запоминают, пока они относительно маленькие: в клубе начинают заниматься даже с пяти-шести лет. Усваивать легче, отношение — серьёзнее, а пригодиться это может в любом возрасте и в самых разных ситуациях — от простой до самой неожиданной.

… Сейчас летние загородные смены клуба уже закончились. Но ведь будут и другие! Традиция, существующая 25 лет, продолжится. Присоединиться же к клубу «САН-РИН» не формате отдыха, а для постижения искусства каратэ можно и сейчас. Тренировки уже идут!

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