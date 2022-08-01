Как изменится законодательство в августе 2022 года

Последний месяц лета принес и некоторые изменения в «правила жизни». Произошли изменения федерального законодательства. О них на своей станице в Телеграм-канале сообщил спикер российской Госдумы Вячеслав Володин. Использованные там карточки и краткий обзор других новаций предлагаем читателям «Призыва» в этом обзоре.

Регистрация самозанятых

Сегодня, 1 августа, вступили в силу поправки в закон о налоге на профессиональный доход. Встать на налоговый учет в качестве самозанятого можно не только в приложении «Мой налог» и личном кабинете на сайте ФНС, но и на портале «Госуслуги». Изменения в законе также позволят встать на налоговый учет гражданам Украины, ЛНР, ДНР и стран-членов ЕАЭС.

Налоговая тайна

С сегодняшнего дня передача сведений о налогоплательщике третьим лицам с его согласия не считается разглашением налоговой тайны. Согласие на передачу данных или их части можно отправить в налоговый орган только в электронном виде.

Временная занятость

Поправки, вступающие в силу с 2 августа, устанавливают новый срок для системообразующих предприятий федерального уровня по занятости временных работников — полгода. Ранее Правительство РФ ввело правила межбюджетных трансфертов для снижения напряженности на рынке труда. Целью их была организация общественных работ для 300 тыс. граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, и временного трудоустройства для 500 тыс. работников, находящихся под риском увольнения. В первом варианте постановлении говорилось, что период временного трудоустройства не может превышать три месяца. Сейчас – полгода.

Реклама детского питания



С 28 августа вступят в силу поправки к закону о рекламе. Они предусматривают новые правила продвижения продуктов, заменяющих грудное молоко, и продуктов, включенных в рацион ребенка в течение первого года жизни. Раньше в такой рекламе нельзя было заявлять о детском питании как полноценной замене грудного молока и о преимуществах искусственного вскармливания. По новым нормам в рекламе нужно будет упомянуть о преимуществах грудного вскармливания.

Сроки работы госслужащих

С 27 августа изменятся сроки замещения должностей гражданскими служащими, которых назначили в порядке ротации. Ранее закон гласил, что должность замещается на срок от трех до пяти лет. Согласно поправкам, этот срок можно продлить. Но занимать одну и ту же должность можно не дольше десяти лет. Ротацию госслужащих ввели с 2013 года для повышения эффективности гражданской службы и противодействия коррупции.