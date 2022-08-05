Информационно-вычислительный центр Россельхознадзора открыли в Юрьевце

Новый информационно-вычислительный центр начал работать в ящурном институте под Владимиром. Высокие технологии позволят не только усовершенствовать подходы к управлению, но и повысить безопасность системы в целом. А это крайне важно. Федеральный центр охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ») и в относительно мирные времена был учреждением довольно закрытым. А теперь, будучи на переднем крае обеспечения продовольственной безопасности страны, он тем более строго должен охранять свою информацию.

В условиях санкций

Сейчас работа Центра, расположенного в Юрьевце, обусловлена внешнеполитическими обстоятельствами. В условиях санкций он работает над замещением импортных ветеринарных препаратов отечественными. Российские вакцины работают не хуже, а в ряде случаев даже лучше иностранных, сообщил руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт, побывавший на днях в институте.

«ВНИИЗЖ» увеличил поставки вакцин на внутренний рынок на 66%.

Новый информационно-вычислительный центр с помощью новых технологий обеспечивает успех этой работы.

— С февраля этого года приходилось отбивать множество хакерских атак на наши информационные ресурсы. И то, что построен новый информационно-вычислительный центр, – это большой вклад в укрепление защиты данных. Мы увеличили количество электронных документов в десятки раз, потому что это облегчает прослеживаемость всей цепочки от поля до прилавка. По электронным документам мы видим, кого нужно проверять, а кого нет, кто работает эффективно и проводит все лабораторные исследования, а кто этого не делает, – отметил Сергей Данкверт.

В настоящее время ФГБУ «ВНИИЗЖ» выпускает диагностические наборы и вакцины против болезней рогатого скота, свиней, птиц, диких плотоядных животных. Значимость этого труда переоценить. Экономика целого ряда стран была подвержена сильнейшим ударам из-за эпидемий ящура, африканской чумы свиней, птичьего гриппа… Российский агропром благодаря работе учёных этого избежал.

Россия экспортирует вакцины в 23 страны мира.

Так что можно сказать: оплотом продовольственной безопасности является Владимирская область, ведь ФГБУ «ВНИИЗЖ» — одно из ведущих учреждений по защите животных в нашей стране.

Продовольствие и медицина

Информационно-вычислительный комплекс завязан на всю информационную систему в области ветеринарии, включая его компоненты – «Меркурий», Сатурн», «Веста», «Гален» и другие. Можно сказать, что цифровые технологии внедряются во все стадии и этапы перемещения животноводческой и растениеводческой продукции, кормов, вакцин, пестицидов и агрохимикатов. Это касается и экспорта, и импорта. Это помогает и в анализе глобальной ситуации в отрасли, на продовольственном рынке, так и в решении локальных вопросов.

— Когда оцифровали молочную отрасль, внедрив систему «Меркурий», количество фальсификата молочной продукции, которая поступала в бюджетную сферу Владимирской области, значительно снизилось. И нам предстоит большая работа над тем, чтобы окончательно убрать фальсификат с рынка. Внедряемые IT-системы позволяют честным производителям наращивать объёмы, а всем, кто потребляет сельхозпродукцию, – быть уверенным в её качестве и безопасности, — привёл пример Александр Авдеев.

Врио губернатора затронул и вопрос подготовки кадров. Отрасль ветеринарии нуждается в увеличении числа высококвалифицированных сотрудников. Значит, нужно их обучать.

— В рамках создания у нас в области медицинского факультета может вестись и подготовка конкурентоспособных специалистов, которые занимаются производством вакцин и ветеринарных препаратов, фармацевтикой, учатся работать по стандартам GMP, углублённо изучают химию и биологию. Это сотрудничество значительно помогло бы как в решении задач внутри института защиты животных, так и в развитии всей отрасли ветеринарии нашей области и всей страны, — сказал глава региона.