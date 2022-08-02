Хулиганы и торговцы «веселящим газом». Итоги рейда «Ночной город» во Владимире

В минувшие выходные сотрудники полиции совместно с народными дружинниками и представителями городской администрации вышли в ночной рейд по Владимиру. Без нарушений не обошлось. Среди них незаконная торговля закисью азота — так называемым «веселящим газом». Итоги рейда «Ночной город» озвучили в мэрии.

Незаконная торговля и хулиганство

Посмотрев записи с камер видеонаблюдения на улице Большая Московская, 27, правоохранители пресекли незаконную торговлю закисью азота. 4 баллона газа изъяли и направили на исследование. Проводится проверка.

— Законодательное закрепление запретов и ограничений на оборот закиси азота теперь позволяет применять к нарушителям административную и уголовную ответственность, — напоминают в пресс-службе регионального УМВД.

В ходе рейда проверяющие также обнаружили, что в магазине «Владалко 24» нарушают требования продажи алкоголя.

Собран административный материал, запрошены необходимые документы для составления протокола об административном правонарушении (ч.3 ст.14.16 КоАП РФ).

За подобное нарушение предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей с возможной конфискацией алкогольной продукции.

Рейд «Ночной город» проводится для профилактики правонарушений.

Проверяющие также составили 15 протоколов за появление в общественных местах в состоянии опьянения. За мелкое хулиганство задержали и увезли в камеру административных задержанных двоих человек.

Водители и пешеходы

Инспекторы ГИБДД привлекли к административной ответственности 17 человек. Один водитель управлял транспортным средством без прав (ч.3 ст.12.8 КоАП РФ), 10 водителей привлекли за несоблюдение требований знаков, запрещающих остановку (ч.4 ст.12.16 КоАП РФ), одного — за отсутствие полиса ОСАГО (ч.2 ст.12.37 КоАП РФ).

За нарушение правил дорожного движения протоколы составили на 4 пешеходов (ст. 12.29 КоАП РФ).

Ещё одного водителя привлекли к уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения (ч.1 ст.264 УК РФ).

Подобные профилактические мероприятия будут продолжены.

Ранее рейд «Ночной город» проходил во Владимире 24 июля. Тогда в числе нарушений была зафиксирована продажа алкогольной продукции несовершеннолетнему.