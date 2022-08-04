Городу Владимиру купят 5 новых троллейбусов

Владимирская область собирается приобрести 5 новых троллейбусов для регионального центра. Они пополнят автопарк «Владимирпассажиртранса». Главный перевозчик Владимира обслуживает все 7 троллейбусных маршрутов.

Распределение средств

На днях на оперативном совещании в администрации глава региона Александр Авдеев обратился к председателю Законодательного Собрания Владимиру Киселёву с просьбой провести внеочередное заседание ЗС по вопросам внесения изменений в областной бюджет. Дата пока не назначена. Такие внеочередные заседания проводились в этом году уже несколько раз. И каждое было посвящено распределению дополнительных доходов.

Поступают налоги, федеральные субсидии, бюджетные кредиты. Их распределяют по наиболее важным и насущным направлениям.

— Предлагается выделить 2 миллиарда рублей на строительство школы в Суздале, 150 миллионов рублей — на строительство ливневой канализации в Коврове. Проект уже проходит экспертизу. Для Владимира планируется закупить ещё пять троллейбусов, — уточнил глава региона.

Во Владимире в маршрутной сети значится 7 троллейбусных направлений: № 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11. Любопытно, что маршрут № 10 существует с 1977 года. На маршруте № 1 работает самое большое количество транспортных средств — 13 штук. Но у него и самый продолжительный маршрут — 13 километров.

Трудно сказать, сколько единиц транспорта выходит на линию ежедневно. По одним отчетам администрации, 65 троллейбусов на ходу, по другим — 75-76 штук. Охотнее верится в меньшие цифры, потому что бесконечно долго невозможно ремонтировать транспортные средства. Они все равно выходят из строя.

Последнее обновление транспорта в «Владимирпассажиртрансе» было в 2011 году. Тогда купили только 8 единиц. В 2018 году транспортное предприятие с помпой заявило о масштабной модернизации. «Рогатых» ставили на капремонт один за одним. Но и это начинание скоро сошло на нет.

В этом году из бюджета города «Владимирпассажиртранс» уже дважды получал финансовую помощь — на общую сумму свыше 100 миллионов рублей.

Пример Коврова

Депутаты и чиновники всегда называют одну причину поддержки — это экологический и социально значимый транспорт. Никто и не спорит. Троллейбусы порой ездят даже быстрее, чем автобусы, которые не прекращают гонки на дорогах. В них просторно, вполне себе удобно (достаточно для сравнения съездить в прогнивших «манах» и «лиазах»).

На троллейбусах действуют студенческие и школьные проездные.

Поэтому так важно обновлять автопарк, чтобы поддерживать на плаву троллейбусные направления общественного транспорта города.

Еще есть надежда, что в следующем году Правительство РФ одобрит заявку нашего главного перевозчика и предоставит троллейбусы на условиях лизинга по льготным ставкам. Владимирская область вроде как попала в ряды участников. Но сумма федеральной поддержки пока не оглашается.

Зато планы на обновление автопарка в ковровском троллейбусном управлении вполне конкретны.

— В Ковров поступили все 5 новых троллейбусов, которые были приобретены в рамках субсидии, предоставленной городу Коврову из областного бюджета. По инициативе главы региона Александра Авдеева Коврову было выделено 114 миллионов рублей, плюс доля софинасирования местного бюджета составила 6 миллионов рублей. Троллейбусы уже вышли на маршруты города, — сообщила глава города Коврова Елена Фомина.

А уже в следующем году Ковров получит еще 15 троллейбусов. Городу оружейников одобрен инфраструктурный бюджетный кредит в размере 550 миллионов рублей. Они будут потрачены на несколько важных мероприятий: реконструкция канализационного коллектора на улице Кирова и обустройства дороги в микрорайоне «Славный», приобретение троллейбусов.