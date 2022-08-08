Голосование за самую красивую деревню запустят 10 августа

Конкурс «Самая красивая деревня Владимирской области» выходит на новый этап. На этой неделе, 10 августа, стартует онлайн-голосование за лучшие населенные пункты. Продлится оно до 20 августа. Любой желающий может принять в этом участие.
79 участников
Голосование начнётся в 10 утра 10 августа на официальном сайте конкурса. Принять участие в нем могут все желающие. При этом есть условие – нужно быть авторизованным пользователем социальной сети «ВКонтакте»(12+).
— В случае выявления накрутки голосов за деревню результаты аннулируются, и участник снимается с голосования, — предупредили организаторы.
Результаты онлайн-голосования не повлияют на итоговый выбор победителя конкурса. Но набравших наибольшее количество голосов в виртуальной сети наградят в отдельной номинации.
Конкурс «Самая красивая деревня» пройдет в восьмой раз.
Пока же оргкомитет продолжает объезжать деревни, участвующие в конкурсе. Работы много, в этом году конкурс за почетное звание сразятся 79 населенных пунктов.
Лидером по количеству участников стал Кольчугинский район. От него заявились сразу 14 представителей. На втором месте собинцы — 10 заявок. Третье место у Гусь-Хрустального района с семью заявками.
Награда победителям
Кроме престижа лучшие населенные пункты получат материальное вознаграждение. Гран-при принесет победителю 200 тысяч рублей. Призёры — в зависимости от занятого места — получат по 100, 50 и 30 тысяч рублей.
Деньги можно направить на благоустройство населенного пункта.
Лучшие деревни и сёла выберут в этот раз в двух категориях — с численностью до 500 жителей и от 500 до 3500 жителей. Кроме этого, в этом году члены оргкомитета проведут смотр-конкурс сельских творческих коллективов и определят трех победителей. Призовой фонд составит 50, 30 и 20 тысяч рублей.
Самые яркие коллективы от каждого района примут участие в торжественной церемонии подведения итогов конкурса «Самая красивая деревня во Владимирской области».
В прошлом году победителем конкурса стала деревня Дворищи Киржачского района.
Фото группы «Самая красивая деревня Владимирской области»