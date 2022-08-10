Глава ПАО «Россети» Андрей Рюмин рассказал о подготовке электросетевого комплекса в ЦФО к предстоящему осенне-зимнему периоду

Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин принял участие в выездном совещании по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ Центрального федерального округа к работе в отопительный сезон 2022-2023 годов, которое провел в Тамбове Министр энергетики РФ Николай Шульгинов.



«На техническое обслуживание и ремонт своих производственных активов в ЦФО в 2022 году Группа «Россети» направит 25 млрд рублей – почти на 15% больше, чем годом ранее. При подготовке к осенне-зимнему периоду мы учли специфические вопросы надежности на отдельных территориях, которые требуют скорейшего решения. Это, например, замена изношенного оборудования и расчистка просек ЛЭП. В целом подготовка к осенне-зимнему периоду ведется в соответствии с графиком и будет завершена к 1 октября», — отметил Андрей Рюмин.



Компаниями Группы проводятся плановые ремонты силовых трансформаторов, коммутационного оборудования, опор линий электропередачи и их фундаментов, производится замена провода и изоляторов, формируется аварийный запас.



Обеспечена готовность персонала и спецтехники. Это более 2,6 тыс. бригад, 12 тыс. человек, 7,9 тыс. единиц спецтехники. Подготовлено более 2 тыс. резервных источников электроснабжения.



Андрей Рюмин сообщил, что компания провела анализ причин аварийности в ЦФО за последние три года. По итогам было принято решение об увеличении объема мероприятий по повышению надежности работы сети 0,4-10 кВ, непосредственно питающей бытовых потребителей, социальную инфраструктуру, а также малые и средние предприятия.



В числе основных задач Группы «Россети» до начала ОЗП глава компании назвал завершение в срок всех плановых ремонтных работ, обеспечение укомплектованности и постоянной готовности сил и средств, сохранение высокого уровня надёжности электроснабжения потребителей.



Группа «Россети» представлена на территории всех 18 субъектов ЦФО компаниями «Россети ФСК ЕЭС», «Россети Центр», «Россети Центр и Приволжье», «Россети Московский регион».