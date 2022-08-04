Филиал Сбербанка в микрорайоне Нововязники Владимирской области работает в прежнем режиме

Отделение Сбербанка, осуществляющее обслуживание клиентов по адресу микрорайон Нововязники, ул. 1 Шоссейная, 1а, работает в прежнем режиме. График работы: вторник и четверг с 8.45 до 17.30, перерыв на обед с 12.30 до 13.30. Для клиентов доступен стандартный перечень банковских услуг: здесь можно снять наличные, оплатить коммунальные платежи, оформить заявку на кредит, а также открыть вклад.

Отметим, что, управляя филиальной сетью, Сбербанк всегда ориентируется на потребности, интересы и удобство клиентов. Поэтому покрытие территорий офисами сохраняется на прежнем уровне, даже в отдаленных уголках страны. Большинство клиентов пользуются приложением СберБанк Онлайн (6+), которое позволяет осуществлять необходимые банковские операции. Также для удобства жителейСбербанк реализует возможность снятия наличных денежных средств в магазинах-партнерах, — этонебольшие продуктовые магазины и супермаркеты.

ПАО Сбербанк