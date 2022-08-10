Единая платежка ЕРКЦ пополнилась новыми счетами для жителей Коммунара, Юрьевца и Пиганово

Единый расчетный кассовый центр Владимира расширил возможности своей квитанции. Заключено соглашение о сотрудничестве с теплоснабжающей организацией «ТеплогазВладимир». Теперь жители жителей Коммунара, Юрьевца и Пиганово будут получать счета за тепло и горячую воду в едином квитке ЕРКЦ.

Три в одном

Большинство жителей Владимира получают счета за горячую воду и отопление от компании «Владимирские коммунальные системы» или, как написано в квитанции «ЭнергосбыТ плюс». До недавних пор это был самый большой квиток владимирцев. Там еще значилась электроэнергия. Получался и самый дорогой квиток.

Теперь для жителей присоединенных территорий платежи изменятся. Квитанция ЕРКЦ становится единой, как и обещало руководство этой структуры, когда появилось в городе год назад.

— Жители получат платежный документ от «ЕРКЦ», в котором будет отображена информация по начислению и оплате за услуги отопления и горячего водоснабжения. Сервисы «ЕРКЦ» позволят абонентам контролировать состояние своих счетов за услуги ЖКХ и производить оплаты их в одном месте. Для удобства клиентов организован доступ в личный кабинет. Данный функционал позволяет контролировать начисления и состояние счетов абонента, производить оплату, передавать показания приборов учета, — поясняют на сайте компании «ЕРКЦ».

Июльские квитанции пришли всем жителям в эти выходные

Заплатить надо до 10-го числа. Обычно все плательщики копят квитки и потом разом их по кодам через банковские приложения проводят. Поэтому многие вчера удивились, когда увидели в платежках совсем другие суммы. Мало того, что тарифы все пересчитаны, еще и новые компании обозначились.

Нужны пояснения

— В квитке ЕРКЦ раньше были указаны только «Владимирводоканал» и «Биотехнологии», а теперь еще и «ТеплогазВладимир». Мы и не знаем, что это за организация. За газовую плиту мы получали отдельный квиток. Он и пришел. За горячую воду приходил тоже от другой компании. В общем, запутали совсем. И, главное, никаких пояснений на платежках, — рассказывает жительница Юрьевца.

Новации связаны с тем, организация «ТеплогазВладимир» получила статус единой теплоснабжающей организации в зоне деятельности с кодом №6. Контора отделилась и согласилась на сотрудничество с ЕРКЦ. На сайте компании указаны обслуживаемые территории: микрорайоны Юрьевец, Пиганово, Коммунар, Загородный парк.

Такие изменения произошли после корректировки схемы теплоснабжения всего города. Ее проводят регулярно, чтобы уточнить источники теплоснабжения, включить дополнительные сети и потребителей. Она была утверждена администрацией города.

Изначально единую квитанцию пытался популяризовать областной единый расчетно-информационный центр. Там был и расчеты за мусор, и техобслуживание управляющих компаний. Но теперь владимирцы от ЕРИЦ получают только счет за взнос на капремонт многоквартирных домов. Теперь с управляющими компаниями сотрудничает ЕРКЦ. В их платежке появляется все больше строчек.