Две «умных» спортплощадки начнут строить в Гусь-Хрустальном и Владимире в сентябре

Администрация Владимира замахнулась выполнить дорожные, спортивные и детские объекты в течение грядущей осени. Помимо детской площадки на Белоконской, дорог и тротуаров около вокзальной зоны она ищет подрядчика на строительство «умной» спортивной площадки. Гусь-Хрустальный оказался более осторожным в своих желаниях. До белых мух собирается сделать только основание спортобъекта.

Комплекс вместо покрышек

Первым на торги вышел Владимир. На портале госзакупок выставил контракт на полную сумму — 45,6 миллиона рублей. Площадку сделают сзади школы № 42, около домов № 20 и 20-б по улице Институтский городок. Там сейчас большая зеленая площадка с черными вкопанными в землю автомобильными покрышками и ржавыми воротами для игры в футбол.

А через пару месяцев здесь должно появиться следующее:

комплект искусственного покрытия — площадь 1,9 тысяч квадратных метров

ворота футбольные, стационарные — 2 штуки

баскетбольные стойки — 2 штуки

рулонное покрытие для беговых дорожек и вспомогательных зон — площадь 1,9 тысяч квадратных метров

покрытие для площадки для баскетбола — 1 тысяча квадратных метров

трибуна на 100 мест

уличные стойки для волейбола в комплекте с сеткой — 2 штуки

комплект для воркаута в составе тройного каскада турников для отжиманий и подтягиваний, комплекса из рукохода-змеевика, шведской стенки, 5 турников классического хвата, двойных разноуровневых брусьев для отжиманий, лавки с упорами, 2 скамей, двойного треугольника, брусьев гнутых двойных, многофункционального комплекса из 3 турников, 2 скамей для упражнений на пресс, колец, каната и шведской стенки, классического трехуровнегорукохода с турниками.

комплект для детского воркаута, состоящий из классического двухуровнего рукохода, брусьев низких параллельных, комплекса с канатом, кольцами, шведской стенкой и скалодромом, двухсекционного рукохода с подъемом и тремя разноуровневыми турниками.

комплект тренажеров: для жима ногами, для тренировки грудных мышц путем жима вперед из положения сидя.

Объем работ значительный, а сроки поджимают. Поэтому прописаны довольно жесткие требования к подрядчику. Учитываются опыт компании, количество исполненных контрактов на аналогичные услуги, срока поставки товара, наличие оборудования и трудовых ресурсов, а также положительная деловая репутация.

Спорт на Торфяной

Вторым на портале госзакупок заявился Гусь-Хрустальный. Место для «умной» спортивной площадки нашли на территории школы № 4, на улице Торфяная, 9. Стоимость работ — около 14 миллионов рублей. В списке: устройство песчаного основания и геотекстиля, подключение уличного освещения, посев газона.

«Умные площадки» — новый тренд. Что это такое и чем они отличаются от обычных? Это такие же открытые стадионы для игр с мячом, беговыми дорожками, воркаутом, силовыми тренажерами и трибунами, но с аппаратно-методическим оборудованием.

Виртуальный тренер подскажет индивидуальную программу и будет следить за ее выполнением. Похожие спорткомплексы уже имеются: ФОК под открытым небом, например, функционирует в парке «Добросельский». Но никаких виртуальных тренеров там нет. А многих начинающим спортсменам и любителям толковые советы просто необходимы.

Напомним, что с 2022 года по всей стране реализуется федеральный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Сейчас по нему делают объекты шаговой доступности — спортплощадки с тренажерами. С 2024 к ним добавится строительство велодорожек и устройство лыжни в зимнее время.