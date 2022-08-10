Два новых садика во Владимире подорожали еще на 26 миллионов рублей

Подрядчик строительства двух детсадов во Владимире в третий раз в этом году получит бюджетную финансовую помощь на завершение строительных работ. Сроки открытия яслей переносили уже три раза. По самым оптимистичным прогнозам, детки пойдут в новые корпуса на Центральной и Тихонравова осенью этого года.

По данным документов

Впервые за все время строительства детсадов, школ и медучреждений журналистов ни разу не позвали на стройку. Обычно руководители города и области охотно зовут СМИ, чтобы показать, какие современные технологии применяются при строительстве социальных объектов, как бодро работают опытные подрядчики и как эффективно расходуются бюджетные средства. В случае с яслями на Тихонравова в юго-западном микрорайоне и на Центральной в микрорайоне Коммунар ситуация обратная.

«Призыв» не раз рассказывал о темпах строительства этих детсадов. Картинку всегда показывали только с улицы. Власти воздерживаются от комментариев по стройке яслей. Все, что мы узнаем, это официальные документы. То депутаты горсовета рассматривают, то администрация публикует документы с корректировками контрактов.

Так, на днях мэрия опубликовала два документа об изменении существенных условий муниципальных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ в дошкольных учреждениях. В нем сообщается, что управлению архитектуры и строительства заключит дополнительное соглашение с подрядчиком, компанией «Олрайт».

На садик на Тихонравова добавят еще 14 миллионов, на Центральной — 12 миллионов рублей.

На портале госзакупок информации чуть больше. Мэрия уже неоднократно выписывала штрафы подрядчику, пени за неуплату и составляла претензии в адрес исполнителя контрактов. По последним поправкам в графики работ — финал стройки был намечен на конец июля. Уже должны были провести благоустройство территорий с размещением веранд и детских площадок, вывезти мусор. Но работы еще идут.

Общие затраты

Напомним, что в начале лета на горсовете были выделены средства в объеме 70,6 миллиона рублей. На ясли-сад на Тихонравова — 41,8 миллиона рублей, в Коммунаре — 28,1 миллиона рублей. В марте добавляли еще 30 миллионов рублей.

Оба детских сада строит владимирская компания «Олрайт». В каждом откроют по три ясельных группы. Предполагается, что их будут посещать детки в возрасте от года до трех лет.

В региональной информационной системе «Электронный детский сад» зарегистрировано 2359 заявлений на устройство детей в возрасте от полутора до трех лет в детские сады города Владимира с 1 сентября 2022 года. Кроме того, еще 75 детей ждут мест с прошлого года. Все они прописаны в Ленинском районе.