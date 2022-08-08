Уважаемые налогоплательщики!

С 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года Федеральная налоговая служба осуществляет прием специальных деклараций в рамках четвертого этапа добровольного декларирования в соответствии с Федеральным законом от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 09.03.2022).

Декларант вправе лично или через уполномоченного представителя подать специальную декларацию в любом территориальном налоговом органе или в центральном аппарате ФНС России. Декларация подается в двух экземплярах.

Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и представления размещены на официальном сайте ФНС России в разделе «Специальная декларация».

Внимание! Не считаются поданными специальные декларации, отправленные по почте.

До 28 февраля 2023 года физические лица имеют возможность сообщить о своих счетах и вкладах в заграничных банках, ценных бумагах, долях участия в иностранных организациях, а также о контролируемых иностранных компаниях. В рамках четвертого этапа могут быть задекларированы и другие финансовые активы, например, производные финансовые инструменты. Также физические лица вправе задекларировать наличные деньги при условии, что положат их на счёт в российском банке в течение 30 дней со дня представления декларации. При декларировании транспортных средств указываются сведения об их перерегистрации в соответствующих государственных реестрах Российской Федерации.

В рамках четвертого этапа добровольного декларирования сохраняются гарантии освобождения декларанта и (или) лица, информация о котором содержится в специальной декларации, от уголовной, административной и налоговой ответственности при условии зачисления денежных средств и финансовых активов на счета в российских банках и организациях финансового рынка.

ФНС России обеспечивает режим конфиденциальности содержащихся в специальной декларации сведений, не вправе передавать их третьим лицам и государственным органам и использовать для целей осуществления мероприятий налогового контроля.