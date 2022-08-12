День физкультурника отметят во Владимире в двух парках

Грядущая суббота пройдет у жителей и гостей Владимира под знаком ЗОЖ и спорта. 13 августа в городе масштабно отметят День физкультурника (0+). Главные площадки праздника – Центральный парк и парк «Добросельский».

Спортивно и весело

Уже с 10 утра на скейтплощадке парка «Добросельский» пройдут соревнования по скейт-кроссу на роликах, контест по скейтбордингу и трюковому самокату от школы «Инлайн-баланс».

В Центральном парке гостей праздника ждут с 15.00. В это время там начнутся турниры по шахматам, а с 16.00 заработают спортивные площадки различной направленности. У центрального фонтана оборудуют главную праздничную сцену, ринг с показательными тренировками по боевым искусствам, зоны настольного тенниса, киберспорта и джампинга.

Заявлены также соревнования на беговелах.

На площадке у колеса обозрения пройдут всероссийские массовые соревнования по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч», а на футбольном поле — городской турнир по мини-футболу.

У ледового дворца «Полярис» откроется площадка для игры в бадминтон, зона мотокросса и соревнования по кросс-биатлону. Также на территории парка будут расположены спортивные зоны шахмат, скандинавской ходьбы, летнего хоккея, легкоатлетических соревнований, большого тенниса и роллер-спорта.

Легкоатлетическая эстафета начнется в 16.30. Она пройдет в пяти возрастных категориях (5х200 м), а также в категории «Папа, мама, я — спортивная семья».

Для всей семьи

Весь праздничный вечер в Центральном парке будут работать и развлекательно-интерактивные площадки. Для детей проведут творческие мастер-классы специалисты городских молодежных клубов, центра «Мамина радость» и «Школы скорочтения», ребятам сделают аквагрим. Все желающие могут пособирать спилс-карты от молодежного клуба РГО, принять участие в прохождении полосы препятствий от туристического клуба «Велес» на велосипедах.

Впервые пройдут соревнования по скоростному сбору Кубика Рубика с участием всех желающих. На главной праздничной сцене выступят творческие коллективы, фитнес-центры, чирлидеры, спортсмены с показательными выступлениями и «Не Школа барабанов».

В 18.00 на главной сцене у фонтана пройдет церемония чествования лучших спортсменов, тренеров, уважаемых ветеранов спорта нашего города.

Завершит праздничную программу в Центральном парке открытый кинопоказ спортивной драмы «Триумф» (12+). Начало — в 20.30.

На пляж в Гусь-Хрустальный

Тех, кто в жаркую субботу захочет быть поближе к водоему, приглашают в Гусь-Хрустальный. По случаю Дня физкультурника завтра, 13 августа, там состоится второй областной фестиваль пляжных видов спорта. На берегу городского озера созданы все условия для проведения соревнований.

Гости спортивного праздника станут свидетелями интересных матчей, захватывающей борьбы, получат массу положительных впечатлений и заряд бодрости. Начало – в полдень.

В программу фестиваля включены турнир по силовому экстриму, соревнования по пляжному волейбол, футболу и теннису, по лёгкой атлетике, алтимату (флаинг-диск), петанку и армрестлингу. Также состоятся показательные выступления по различным видам спорта, предусмотрена культурная программа.